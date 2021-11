Fast & Furious 9 - The Fast Saga, in DVD e Blu-ray: featurette esclusiva dagli extra del film

Fast & Furious 9 - The Fast Saga sarà disponibile dal 17 novembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD: ecco in esclusiva una featurette presente nei contenuti extra del film di Justin Lin.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga, il film di Justin Lin di cui vi presentiamo in esclusiva una video featurette con Helen Mirren, inserita nei contenuti extra della versione homevideo, sarà disponibile dal 17 novembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD grazie a Universal Pictures.

La featurette che potete vedere sopra è dedicata a Helen Mirren e al suo cameo in Fast & Furious 9 - The Fast Saga. L'attrice dice di essere "debitrice nei confronti di Vin Diesel che mi ha gentilmente invitato a far parte del film". Helen Mirren è una grande fan della saga è ha apprezzato anche l'opportunità di guidare "un'auto che accarezzava la strada"

Nel nuovo capitolo della saga Dom sta vivendo una vita pacifica con la sua famiglia, ma ancora una volta il passato torna a tormentarlo. Stavolta Dom e il suo team dovranno fermare un complotto su scala mondiale guidato dall'assassino più abile e dal pilota migliore che abbia mai incontrato: suo fratello Jakob. Dopo i fatti narrati nel capitolo precedente, ritroviamo Dominic "Dom" Toretto con nuovi propositi rispetto a come lo abbiamo conosciuto: adesso, egli pensa solo a condurre un'esistenza pacifica con Letty e il figlio Brian. Tutto cambierà quando, in maniera prorompente, arriverà sulla scena Jakob, suo fratello minore. Oltre ad essere un pilota di grande capacità, egli è un cinico assassino e un ladro spietato. Sta organizzando un complotto su scala internazionale, e promette di sconvolgere gli equilibri che con fatica erano stati costruiti. Per fermarlo, Dom dovrà nuovamente scendere in campo, ricomponendo la sua squadra e chiudendo i conti in sospeso con il passato.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha come protagonista Vin Diesel e al suo fianco troviamo Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole. La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga uscirà il 17 novembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD grazie alla distribuzione di Universal Pictures. Ll'edizione home video contiene la versione cinematografica originale e la Director's Cut con ben 7 minuti di scene inedite.