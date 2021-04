Fast & Furious 9: il figlio di Vin Diesel debutta nel trailer del film

A quanto pare, il franchise di Fast & Furious è una questione di famiglia. A debuttare nel secondo trailer di Fast & Furious 9, infatti, è stato Vincent Sinclair, figlio di Vin Diesel. Nel film, il bambino di 10 anni interpreta la versione giovane di Dom Toretto e per la sua partecipazione ha ottenuto un compenso da star.

Vin Diesel non è l'unico membro della sua famiglia a recitare in Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Ad affiancarsi a lui, infatti, sarà Vincent Sinclair, suo figlio di 10 anni, a cui spetterà il compito di interpretare il giovane Dom Toretto. Il bambino ha fatto la sua prima comparsa nel secondo trailer ufficiale del film. Secondo quanto riportato da TMZ, Vincent ha effettuato le sue riprese nel 2019 e ricevuto un compenso di mille dollari al giorno. Il primo ad aver interpretato la versione baby di Toretto è stato Alex McGee in Fast & Furious 7.

Inizialmente, la distribuzione di Fast & Furious 9 era attesa per il 19 aprile 2019 ma è stata spostata per lasciare spazio a Hobbs & Shaw. Spostato ad aprile 2020 per evitare la concorrenza di No Time to Die, l'uscita del film è stata infine fissata per il 25 giugno 2021. Oltre a Vin Diesel e a suo figlio Vincent, in Fast & Furious 9 reciteranno anche Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang e Lucas Black.

Dal 2007, Vin Diesel è legato sentimentalmente a Paloma Jiménez, da cui ha avuto tre figli: Hania Riley, Vincent e Pauline. Quest'ultima è stata chiamata così in onore dell'amico e collega Paul Walker.