Fast & Furious 10: Charlize Theron, Jason Momoa svelano le foto sul set del nuovo film

Attraverso il suo profilo Instagram, Charlize Theron ha offerto ai fan di Fast & Furious 10 un primo first look; le foto contengono tracce di Jason Momoa!

Charlize Theron e Jason Momoa sono pronti, rispettivamente, a tornare e a debuttare nel franchise di Fast & Furious, come si vede nelle prime foto condivise sui social.

Attraverso il suo profilo Instagram, Charlize Theron ha postato una serie di foto che la ritraggono insieme a Jason Momoa sul set di Fast & Furious 10. L'attrice reciterà anche in Fast & Furious 11, l'ultimo film del franchise con Vin Diesel e Dwayne Johnson.

La prima foto mostra il ritorno di Cipher in Fast & Furious 10. La seconda foto postata da Charlize Theron, invece, mostra l'attrice abbracciata da Jason Momoa, che ha scritto: "Finalmente abbiamo potuto lavorare insieme... Ed è stato meraviglioso!".

A essersi unita al franchise di Fast & Furious è stata anche Brie Larson. A proposito di questo straordinario innesto, Vin Diesel ha postato su Instagram una foto insieme a lei e ha scritto: "Sì, guardate bene quell'angelo accanto a me! Lei è Captain Marvel! Ovviamente, quello che mostriamo in foto è affetto e risate. Non potete immaginare quanto sia straordinario il suo personaggio. Al di là della sua intelligenza, bravura e dell'Oscar, Brie ha portato tutta la sua anima! Benvenuta nella famiglia!".

Fast & Furious 10 sarà distribuito nelle sale globali da Universal Pictures il 19 maggio 2023.