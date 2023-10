Fast and Furious: il set LEGO della leggendaria Nissan Skyline di Brian è sceso di prezzo su Amazon

Se anche voi siete appassionati di Fast and Furious, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare il set LEGO della Nissan Skyline di Brian ora in sconto su Amazon.

Potremmo tranquillamente definire Brian O'Conner (interpretato da Paul Walker) il vero protagonista iniziale della saga Fast and Furious. Se non fosse per la fascinazione generale nei conforti di Dominic Toretto (Vin Diesel) e di tutti gli altri ingressi successivi nel cast, la storia di Brian avrebbe potuto tranquillamente porsi al pubblico come inizio e chiusura, anche piuttosto iconica, di una saga che in seguito si è di molto allontanata dalla sua identità urbana primordiale.

Fra tutte le macchine guidate da Brian una, più di tutte, è entrata a gamba tesa nell'immaginario pop dei fan: la Nissan Skyine grigia e blu di 2 Fast 2 Furious. E se vi dicessimo che su Amazon è possibile recuperare il suo set LEGO a un prezzo scontato? Sul sito è disponibile a 23,99€, con uno sconto del 4%** sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati, anche solamente ad avere maggiori informazioni, non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di un set LEGO che ricostruisce alla perfezione tutti i dettagli della Nissan Skyline GT-R (R34) di 2 Fast 2 Furious. Sul sito viene così descritto: "Come quella reale, la macchina presenta gli iconici colori sulla fiancata, un alettone sul retro, una presa d'aria frontale, grandi passaruota e una bombola di NOS sul sedile passeggero. L'elegante modellino da collezione LEGO Speed Champions 2023 include anche una minifigure di Brian O'Conner da posizionare dietro al volante".

Un simbolo di ribellione

Dopo gli eventi che hanno visto Brian prendere una delle scelte più difficili di sempre, nel finale di Fast and Furious, gli appassionati sono rimasti parecchio sorpresi nel ritrovarlo con questa auto nel seguito diretto cinematografico. La sua vita cambia del tutto rispetto al percorso lavorativo nel primo film, e la Skyline è il simbolo diretto di questo vertiginoso cambiamento, in favore di un'esistenza criminale volta alle corse clandestine sempre e comunque appese a un filo.

Che sia per collezionismo, o come idea regalo originale e fuori dal comune, il set LEGO della Nissan Skyline di Brian rappresenta un gadget imperdibile per i fan vecchi e nuovi di Fast and Furious.