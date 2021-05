Fast and Furious: all'asta la Toyota Supra guidata da Paul Walker nel primo film (FOTO)

Il prossimo mese verrà messa all'asta la Toyota Supra guidata da Paul Walker nel primo film di Fast and Furious, tra le automobili più iconiche dell'intero franchise cinematografico.

Dopo numerosi rinvii, questa settimana ha avuto inizio la distribuzione internazionale di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nuovo capitolo che in Italia uscirà il 18 agosto. In attesa di vederlo sul grande schermo, è stato annunciato che la Toyota Supra MK IV del 1994 che appariva nel primo film rappresenterà uno dei lotti principali dell'asta annuale di Barrett-Jackson a Las Vegas, che si terrà dal 17 al 19 giugno.

L'auto sportiva arancione è stata guidata dal compianto Paul Walker nel primo film di Fast and Furious, uscito esattamente venti anni fa. In quel caso, il personaggio di Walker, Brian O'Conner, portava Dom (Vin Diesel) a fare un giro con la Supra appena restaurata e finiva per gareggiare con una Ferrari dopo che il suo proprietario si vantava del prezzo, dicendo "costa più di quello che potresti permetterti, amico". L'auto è poi apparsa anche in Fast and Furious 2, dopo essere stata ridipinta e proposta come Supra Oro del 1993. Sebbene sia stata rinnovata per il secondo film della saga, da allora la Supra è tornata alla sua versione "originale". Ciò include un alettone posteriore biplano in alluminio APR e un set di ruote Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner da 19 pollici. L'auto è rifinita con vernice perlata Lamborghini Diablo Candy Orange e sulla fiancata presenta la famosa decalcomania "Nuclear Gladiator" disegnata da Troy Lee.

Ricordiamo che questa non è la prima volta che una Supra del 1994 di Fast and Furious viene messa all'asta. In precedenza, però, ad essere venduta è stata un'auto acrobatica, per la quale è stata raggiunta un'offerta di 185.000 dollari. Viene quindi spontaneo pensare che per la nuova asta si possa raggiungere la stessa cifra o addirittura superarla.