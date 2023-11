Fargo 5, Noah Hawley spiega gli omaggi a Nightmare Before Christmas

Il creatore di Fargo, Noah Hawley, ha motivato l'inclusione dei molteplici riferimenti a Nightmare Before Christmas nella quinta stagione della quinta stagione della serie.

Sebbene il classico di Henry Selick ideato da Tim Burton e Fargo non abbiano apparentemente nulla in comune, Hawley ha diverse ragioni per cui il riferimento al film in stop-motion diretto è essenziale per la serie. In effetti, ogni episodio della quinta stagione contiene riferimenti che i fan di lunga data del film riconosceranno senza dubbio.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Hawley ha dichiarato che il personaggio di Gator Tillman di Joe Keery è simile al Jack Skeletron di Nightmare Before Christmas e che un tratto che condividono, secondo l'autore, è che entrambi cercano di essere intimidatori pur essendo in realtà teneri dentro.

"Mi piace quel film! È una scelta specifica, e ho scelto quel film perché è uno dei preferiti a casa mia. I miei figli un giorno cresceranno e guarderanno Fargo e questo avrà un significato profondo per loro", ha risposto Hawley, aggiungendo che hanno anche avuto la benedizione di Burton prima di procedere con i riferimenti al film.

Hawley ha continuato: "Jack è qualcuno che, proprio come il personaggio di Joe Keery, cerca di essere qualcosa che non è... cioè un tipo malvagio e spaventoso quando, in realtà, è un tenerone".

Secondo l'autore, poi, Gator - che sembra mandare all'aria ogni compito che suo padre Roy (John Hamm) gli assegna - è semplicemente sottoposto a "troppa pressione", proprio come Jack, che ottiene sempre un gran caos da quello che progetta.

"C'è troppa pressione su Gator, e lui cerca sempre di essere all'altezza di queste aspettative mentre allo stesso tempo, in fondo, con un padre diverso avrebbe avuto un'anima gentile", ha aggiunto lo showrunner.

Inoltre, Hawley ha spiegato che sia Nightmare Before Christmas che la quinta stagione di Fargo esaminano il confine tra due temi notevolmente diversi: un genere agghiacciante contro un'ambientazione ispirata alle vacanze natalizie.