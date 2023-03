Fargo 5: Jon Hamm nelle prime immagini ufficiali, svelata la finestra d'uscita

FX Networks ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali della Stagione 5 di Fargo, che vedrà Jon Hamm protagonista. La serie torna quindi in palinsesto a circa tre anni di distanza dalla quarta stagione. Al momento come data d'uscita viene indicato solo un "tardo 2023", a indicare che probabilmente uscirà negli ultimi mesi dell'anno.

Le immagini che il network ha condiviso sui suoi canali social mostrano tutto quello che avrete bisogno di vedere per decidere di non perdervi questa nuova stagione di Fargo: Jon Hamm con indosso un cappello da cowboy.

La quinta stagione della serie antologica FX sarà ambientata nel 2019 e porrà domande su cosa sia davvero un rapimento e cosa accadrebbe se tua moglie non fosse davvero tua. Hamm interpreterà un personaggio di nome Roy, Juno Temple sarà Dot e Jennifer Jason Leigh interpreterà Lorraine.

Jon Hamm è noto soprattutto per la fortunata serie drammatica AMC Mad Men, in cui ha recitato per sette stagioni e che gli ha fruttato un Emmy per la sua performance. Di recente lo abbiamo visto al fianco di Tom Cruise e Miles Teller in Top Gun: Maverick.