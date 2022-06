Fargo 5: Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh nel cast

Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh saranno i protagonisti di Fargo 5. Come anticipa Variety, la quinta stagione della serie antologica FX sarà ambientata nel 2019 e porrà domande su cosa sia davvero un rapimento e cosa accadrebbe se tua moglie non fosse davvero tua.

Per il momento i dettagli sulla trama e sui personaggi di Fargo 5 sono top secret, sappiamo solo che Jon Hamm interpreterà un personaggio di nome Roy, Juno Temple sarà Dot e Jennifer Jason Leigh interpreterà Lorraine.

Jon Hamm è noto soprattutto per la fortunata serie drammatica AMC Mad Men, in cui ha recitato per sette stagioni e che gli ha fruttato un Emmy per la sua performance. attualmente lo possiamo trovare al cinema a fianco di Tom Cruise e Miles Teller in Top Gun: Maverick.

Juno Temple recita nella serie comica Apple acclamata dalla critica Ted Lasso, di cui è attualmente in produzione la terza stagione, e fa parte del cast della serie Paramount+ The Offer, che descrive in dettaglio la storia dietro le quinte della realizzazione de Il Padrino.

Quanto a Jennifer Jason Leigh, tra i suoi ruoli più noti spicca la partecipazione al film western di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, che le ha fruttato una candidatura all'oscar nel 2016.

Noah Hawley ha creato Fargo di cui è anche regista e produttore esecutivo attraverso la sua società di produzione 26 Keys. Warren Littlefield e la sua società di produzione The Littlefield Company sono produttori esecutivi insieme a Joel ed Ethan Coen, che hanno scritto e diretto il film su cui è basato lo show.