Fargo 4: svelati trailer e data di uscita

L'attesa è finita. FX ha svelato il trailer e la data di uscita della quarta stagione di Fargo. La serie antologica arriverà su FX il 19 aprile 2020 con i primi due episodi, poi seguirà un nuovo episodio alla settimana. Il giorno successivo gli episodi saranno disponibili su Hulu. Per quanto riguarda l'Italia, ancora nessun annuncio da parte di Sky Atlantic che dovrebbere trasmettere gli episodi a poca distanza dalla messa in onda americana.

Dopo la terza stagione, conclusasi nel 2017, Fargo ha subito un lungo stop dovuto, secondo il suo creatore Noah Hawley, alla necessità di trovare il giusto approccio e di avere una storia importante da raccontare.

Protagonista della quarta stagione di Fargo sarà Chris Rock. I nuovi episodi saranno ambientati a Kansas City negli anni '50, con Rock nel ruolo di un leader del sindacato del crimine afro-americano che accetta di vendere il figlio maggiore a un boss rivale, capo della gang italo-americana, per garantire la pace. FX ha anticipato che "si tratta di una storia di immigrazione e assimilazione, e di ciò che facciamo per denaro. Come sempre, è una storia di persone di base oneste che probabilmente si ritrovano in situazioni troppo grandi per loro. Sapete, è Fargo."

Nel cast di Fargo 4 troviamo anche Ben Whishaw (Rabbi Milligan), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Jack Huston (Odis Weff), Jason Schwartzman (Josto Fadda) e Andrew Bird (Thurman Smutney). Francesco Acquaroli, Gaetano Bruno, Salvatore Esposito, E'myri Crutchfield, Jeremie Harris e Anji White interpreteranno i membri delle famiglie criminali al centro della storia.