Fargo 4: Timothy Olyphant tra i protagonisti della nuova stagione

Fargo 4 avrà tra i suoi protagonisti anche Timothy Olyphant: la star di Justified e Santa Clarita Diet è entrata a far parte del cast della nuova stagione della serie antologica prodotta per FX.

Lo show ispirato al film diretto dai fratelli Coen tornerà prossimamente sugli schermi americani e proporrà una storia totalmente nuova.

Nella quarta stagione di Fargo si seguiranno degli eventi ambientati negli anni Cinquanta a Kansas City e l'attore Timothy Olyphant avrà il ruolo ricorrente di Dick "Deafy" Wickware.

Le puntate inedite avranno come star Chris Rock e Uzo Aduba, e nel cast troveremo anche Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Salvatore Esposito, Andrew Bird, Jeremie Harris, Gaetano Bruon, Anji White, Francesco Acquaroli, Emyri Crutchfield, e Amber Midthunder.

Al centro degli eventi raccontati nelle puntate ci saranno due organizzazioni criminali, una italiana e l'altra afroamericana, che hanno raggiunto una tregua spartendosi le attività. Per raggiungere il difficile accordo, i capifamiglia hanno coinvolto i figli maggiori, "scambiandoseli". Chris Rock interpreterà il capo del clan afroamericano, che ha ceduto suo figlio al nemico e deve crescere il nemico di suo figlio come se fosse suo. Quando il capo della mafia di Kansas City viene ricoverato per un intervento di routine e muore all'improvviso, tutto cambia.

Noah Hawley, creatore di Fargo, tornerà in veste di autore, regista e showrunner.