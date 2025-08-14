Fantasy Island stasera su Rai 4. trama, cast e curiosità dell'horror thriller con Lucy Hale

In questo periodo estivo cosa c'è di meglio di una serata all'insegna dell'horror e del mistero? Su Rai 4 stasera, 14 agosto, alle 21:20, scopriremo i segreti più oscuri di un'isola apparentemente paradisiaca grazie a Fantasy Island - titolo originale Blumhouse's Fantasy Island - il thriller che trasforma i desideri in incubi e un viaggio da sogno in una terrificante lotta per la sopravvivenza.

Trama di Fantasy Island

Un gruppo di ospiti vince una vacanza in un lussuoso e remoto resort su un'isola tropicale, gestita dall'enigmatico e misterioso Mr. Roarke. L'isola promette di esaudire la fantasia più segreta di ogni ospite, dando vita ai loro sogni più reconditi. Inizialmente, le fantasie sembrano realizzarsi in modo idilliaco, ma presto si trasformano in veri e propri incubi.

Le esperienze dei vari ospiti si intrecciano in modi inaspettati e terrificanti, costringendoli a confrontarsi con il lato oscuro dei loro desideri. Intrappolati sull'isola, i personaggi devono unire le forze e risolvere il mistero che si cela dietro a quel luogo e al suo gestore, per poter fuggire e salvarsi la vita. La nostra recensione di Fantasy Island.

Fantasy Island: una scena del film con Lucy Hale

Il cast principale del film include:

Michael Peña nel ruolo di Mr. Roarke

Maggie Q nel ruolo di Gwen Olsen

Lucy Hale nel ruolo di Melanie Cole

Austin Stowell nel ruolo di Patrick Sullivan

Jimmy O. Yang nel ruolo di Brax Weaver

Portia Doubleday nel ruolo di Sloane Maddison

Ryan Hansen nel ruolo di J.D. Weaver

Michael Rooker nel ruolo di Damon

Altre informazioni