Fantasy Island stasera su Rai 4. trama, cast e curiosità dell'horror thriller con Lucy Hale

In questo periodo estivo cosa c'è di meglio di una serata all'insegna dell'horror e del mistero? Su Rai 4 stasera, 14 agosto, alle 21:20, scopriremo i segreti più oscuri di un'isola apparentemente paradisiaca grazie a Fantasy Island - titolo originale Blumhouse's Fantasy Island - il thriller che trasforma i desideri in incubi e un viaggio da sogno in una terrificante lotta per la sopravvivenza.
Trama di Fantasy Island
Un gruppo di ospiti vince una vacanza in un lussuoso e remoto resort su un'isola tropicale, gestita dall'enigmatico e misterioso Mr. Roarke. L'isola promette di esaudire la fantasia più segreta di ogni ospite, dando vita ai loro sogni più reconditi. Inizialmente, le fantasie sembrano realizzarsi in modo idilliaco, ma presto si trasformano in veri e propri incubi.
Le esperienze dei vari ospiti si intrecciano in modi inaspettati e terrificanti, costringendoli a confrontarsi con il lato oscuro dei loro desideri. Intrappolati sull'isola, i personaggi devono unire le forze e risolvere il mistero che si cela dietro a quel luogo e al suo gestore, per poter fuggire e salvarsi la vita. La nostra recensione di Fantasy Island.
Il cast principale del film include:
-
Michael Peña nel ruolo di Mr. Roarke
-
Maggie Q nel ruolo di Gwen Olsen
-
Lucy Hale nel ruolo di Melanie Cole
-
Austin Stowell nel ruolo di Patrick Sullivan
-
Jimmy O. Yang nel ruolo di Brax Weaver
-
Portia Doubleday nel ruolo di Sloane Maddison
-
Ryan Hansen nel ruolo di J.D. Weaver
-
Michael Rooker nel ruolo di Damon
Altre informazioni
-
Genere: Horror, thriller, fantasy.
-
Regia: Jeff Wadlow, noto anche per aver diretto "Obbligo o verità" (2018), un altro film prodotto dalla Blumhouse.
-
Produzione: Il film è prodotto dalla Blumhouse Productions, una casa di produzione specializzata in film horror a basso budget che spesso riscuotono un grande successo al botteghino (come "Get Out" e "Halloween").
-
Data di uscita: Il lungometraggio è uscito nelle sale italiane il 13 febbraio 2020.
-
Curiosità: Il film si ispira alla serie televisiva Fantasilandia (titolo originale: Fantasy Island), andata in onda dal 1977 al 1984. La pellicola offre una visione più cupa e violenta del concetto di "isola dei desideri", trasformandolo in un vero e proprio "luogo degli incubi".