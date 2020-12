Fantasy Island: in arrivo la serie reboot prodotta per Fox

Fantasy Island ritornerà sugli schermi televisivi con una serie reboot che verrà realizzata per Fox.

A occuparsi dello sviluppo saranno le sceneggiatrici e produttrici Liz Craft e Sarah Fain, già nel team di The 100, e le puntate andranno in onda nell'estate 2021.

La nuova versione di Fantasilandia manterrà in formato semi-antologico proponendo una storia con al centro alcuni personaggi principali che vivono sull'isola e alcuni nuovi ospiti che arrivano in ogni puntata.

Gli episodi proporranno dei racconti provocatori su persone alle prese con desideri e si ritrovano a rinascere attraverso il magico realismo dell'isola.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato: "Ci siamo particolarmente concentrati sull'offrire agli spettatori delle serie estive che offrono una vera via di fuga dalla vita quotidiana, ora più che mai. Fantasy Island è un programma amato e il mondo che Liza e Sarah hanno creato per questo adattamento contemporaneo è perfetto per Fox e per la società contemporanea. Dopo tutto, chi tra di noi non farebbe un viaggio (sicuro) a Fantasy Island proprio ora?".

La serie creata da Gene Levitt è andata in onda sugli schermi americani dal 1977 al 1984, ottenendo un grande successo per quanto riguarda i dati di ascolto.