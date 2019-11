Fantasy Island: il trailer del thriller con Lucy Hale prodotto da Blumhouse

Fantasy Island è il nuovo thriller prodotto da Blumhouse e il trailer svela qualche sequenza in anteprima del film con Lucy Hale.

Fantasy Island, di cui è stato diffuso il trailer, arriverà nei cinema americani il 14 febbraio.

Nel video si mostra la protagonista entrare in un ascensore e ritrovarsi alle prese con "la vita che ha sempre sognato". La ragazza, insieme ad altri sconosciuti, è infatti in un'isola da sogno dove i cellulari non funzionano ma tutto il resto sembra grandioso. La situazione prende però una svolta inaspettata e le fantasie di chi è sull'isola diventano realtà, dando vita a situazioni da incubo e mortali.

I protagonisti del film sono Lucy Hale, Jimmy O. Yang, Michael Peña, Michael Rooker, Maggie Q, Portia Doubleday, Ryan Hansen, Kim Coates, Austin Stowell, Parisa Fitz-Henley e Dave Bautista.

Al centro della trama c'è l'enigmatico Mr. Roarke (Peña) che trasforma i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti realtà in un'isola lussuosa ma remota.

Quando le loro fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti sono obbligati a risolvere il mistero dell'isola pur di fuggire e salvarsi.

Il film diretto da Jeff Wadlow è un adattamento della serie degli anni Settanta e la sceneggiatura è firmata dal regista in collaborazione con Jillian Jacobs e Christopher Roach.