Fantasticon Film Fest 2024: l'apertura il 21 novembre con The Beast di Bertrand Bonello

George MacKay e Léa Seydoux protagonisti di The Beast di Bertrand Bonello, pellicola al centro dell'apertura del Fantasticon Film Fest 2024, prevista per giovedì 21 novembre in attesa che la manifestazione dedicata al fantastico entri nel vivo, con eventi che intratterranno il pubblico dal 22 al 24 novembre.

In uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. La proiezione e il taglio del nastro saranno accompagnati da un talk dedicato all'influenza dell'IA nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo condotto da Simone Arcagni, che proprio sul tema ha appena pubblicato con Andrea Colamedici il libro L'algoritmo di Babele.

L'appuntamento è fissato presso l'Auditorium di Fiera Milano alle ore 19:00, dove il neo-direttore Pedro Armocida darà il via alla manifestazione per poi lasciare spazio al talk di Simone Arcagni. Potete approfondire leggendo la nostra recensione di The Beast, che verrà proiettato in prima assoluta alle ore 19:45 con l'introduzione di Simone Soranna. La proiezione è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

La sinossi

Parigi, 2044. Mentre l'intelligenza artificiale ha sostituito gli esseri umani in quasi tutti i campi, una donna e un uomo che sentono di conoscersi senza essersi mai visti si sottopongono a un procedimento per "ripulire" il loro DNA dalle emozioni superflue. Il procedimento li porta a rivivere le loro esistenze precedenti da amanti sfortunati attraversando le epoche: nel 1910, come membri dell'alta società parigina della Belle Époque all'alba della storica alluvione della Senna, e nella Los Angeles del 2014, dove lei è un'attrice in erba e lui un fan che ne diventa ossessionato.

Scoprite le prime anticipazioni del programma del Fantasticon Film Fest 2024, che si terrà presso l'Auditorium di Fiera Rho Milano dal 22 al 24 novembre.