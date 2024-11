Fantasticon Film Fest 2024: l'anteprima di Piece By Piece il 22 novembre

Il film Lego dedicato a Pharrell Williams in anteprima al Fantasticon, l'evento presso l'Auditorium di Fiera Milano Rho.

Evento di punta della seconda edizione del Fantasticon Film Fest, in programma dal 22 al 24 novembre presso l'Auditorium di Fiera Milano Rho, è l'anteprima di Piece By Piece, il film d'animazione Lego sulla vita di Pharrell Williams.

In arrivo nei cinema italiani il 5 dicembre, l'evento Piece By Piece, previsto per il 22 novembre, verrà preceduto da un panel introduttivo a tema 'cinema e altri mondi' che vedrà dialogare i critici Andrea Fornasiero e Mauro Zingarelli. Alle ore 20:30 sarà la volta del film, biopic atipico che racconta la storia di Pharrell attraverso l'inedita lente dei mattoncini Lego, dando vita a un viaggio unico che libera l'immaginazione ripercorrendo l'incredibile carriera musicale dell'icona culturale.

La proiezione è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

Pharrell Williams versione Lego

Le dichiarazioni di Pharrell Williams

Il produttore musicale ha motivato la "folle visione" che lo ha spinto a di raccontare la sua storia usando i mattoncini LEGO, dichiarando: "Costruire con i mattoncini LEGO ci incoraggia a seguire la nostra immaginazione... Chi avrebbe pensato che giocare con questi giocattoli da ragazzino avrebbe portato a un film sulla mia vita? Penso sia una prova che tutti possono farlo".

Di seguito le prime anticipazioni del programma del Fantasticon Film Fest 2024, che si terrà presso l'Auditorium di Fiera Rho Milano dal 22 al 24 novembre.