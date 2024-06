Fantastic Four, Paul Walter Hauser spiega perché all'inizio era riluttante a partecipare al reboot

La star di Fantastic Four, Paul Walter Hauser, era inizialmente riluttante a partecipare al reboot e ha rivelato cosa gli ha fatto cambiare idea.

La Prima Famiglia della Marvel non ha avuto molta fortuna sullo schermo. C'è stato il famigerato film del 1994 sui Fantastici Quattro, prodotto dal compianto Roger Corman, che non ha mai visto ufficialmente la luce, e poi i grandi film del 2005 e del 2007 con Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis.

Questi ultimi non erano un granché ed erano un prodotto del loro tempo; quindi, quando nel 2015 è stato realizzato un reboot dal regista di Chronicle, Josh Trank, c'è stata una certa eccitazione tra i fan. I trailer promettevano un racconto body-horror, ma i reshoots imposti dallo studio lo hanno trasformato in un pasticcio.

Da allora il team è rimasto sullo scaffale, anche se la situazione cambierà l'anno prossimo con Fantastic Four dei Marvel Studios. Il regista Matt Shakman ha messo insieme un cast impressionante, tra cui la star di Black Bird e Crudelia Paul Walter Hauser.

Fantastic Four: una teoria svela perché Galactus arriva sulla Terra (e no, non è quello che pensate)

Hauser non voleva accettare il ruolo inizialmente

Parlando con The Hollywood Reporter, l'attore ha ammesso che il passato di cattivo gusto del franchise nelle sale cinematografiche lo aveva reso inizialmente titubante ad accettare di recitare in questo ultimo reboot, in un ruolo che ancora rimane segreto.

"Non pensate che il passato del franchise non abbia pesato quando stavo decidendo se accettare o meno il lavoro", ha detto Hauser. "Quel film non è ancora stato completamente definito". "Ma credo davvero che la combinazione della sceneggiatura, dei capi reparto che stanno lavorando al film e del cast di classe di attori davvero entusiasmanti - alcuni dei quali conosciuti da molto tempo e altri che stanno vivendo un momento particolare - mi facciano sentire che questo film è speciale e che era qualcosa di cui volevo far parte".

La locandina di I Fantastici Quattro

"Matt Shakman mi ha diretto anni fa in C'è sempre il sole a Philadelphia", ha continuato. "Tornare insieme e collaborare in qualche modo a questo film è davvero emozionante. Sono entusiasta di far parte del Marvel Cinematic Universe".

Come per il resto del cast de I Fantastici Quattro, sembra che la sceneggiatura e la visione di Shakman per questi personaggi siano stati sufficienti a convincerlo a unirsi al MCU e a dare loro un'altra possibilità.

I Marvel Studios hanno annunciato che Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) faranno parte del cast de I Fantastici Quattro. Anche Julia Garner si è unita al reboot nel ruolo di Shalla-Bal/Silver Surfer.