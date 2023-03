Fantastic Four: Jodie Comer rompe il silenzio sul possibile casting nei panni di Sue Storm

Tra i progetti più attesi della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe vi è senza ombra di dubbio Fantastic Four. Dopo i film targati Fox toccherà a Kevin Feige e ai Marvel Studios riportare sul grande schermo i quattro celebri eroi del mondo dei fumetti. Il cast del nuovo film non è ancora stato annunciato, ma Jodie Comer ha rotto il silenzio su un suo possibile coinvolgimento.

"No, ragazzi, non ho incontrato Kevin Feige e non ne so nulla. Mai dire mai, ma per il momento non ho voglia di impegnarmi in un franchise. Di solito quando finisco un progetto vorrei sperimentare qualcosa di nuovo, vedremo" ha dichiarato l'attrice ai microfoni del podcast Happy Sad Confused.

Un'altra papabile candidata al ruolo di Sue Storm sembra essere Mila Kunis, che nei mesi passati è stata paparazzata in un incontro di lavoro a Los Angeles con il regista de I Fantastici 4, Matt Shakman. Il noto personaggio dei fumetti Marvel è stato interpretato in passato da Jessica Alba e Kate Mara.

Sulle voci del casting è intervenuto di recente anche il regista Matt Shakman, spiegando come al momento non ci sia nulla di confermato. Oltre a Penn Badgely, anche nomi come Ryan Gosling, Adam Driver e Dev Patel sono finiti tra i papabili per il ruolo di Reed Richards.

Il reboot Marvel Studios de I fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego ComicCon di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.