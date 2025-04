Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal: "Vi svelo un segreto sul mio Reed Richards"

In una nuova intervista, Pedro Pascal condivide un dettaglio sorprendente sul suo Reed Richards nel film Fantastic Four: First Steps.

Pedro Pascal si prepara a debuttare nell'universo Marvel nei panni di Reed Richards in Fantastic Four: First Steps, e ha recentemente offerto uno sguardo inedito sul modo in cui ha interpretato uno dei personaggi più iconici della "Prima Famiglia".

Pur essendo noto per i suoi poteri elastici, è l'intelletto di Richards a rappresentare l'aspetto centrale della performance di Pascal.

Pedro Pascal sul suo Reed Richards: "È geniale"

Durante un'intervista concessa a ComicBook, l'attore ha spiegato: "Con Reed, il corpo può allungarsi, certo, ma è la mente a essere davvero il cuore del personaggio", ha detto.

Il cast di The Fantastic 4

"Ho immaginato la genialità di un polpo. Non tanto fisicamente, ma mentalmente. Ho lasciato che questa idea lavorasse in sottofondo. Forse è il segreto più grande che posso rivelare sul mio Richards".

Nel corso della conversazione, Pascal ha anche riflettuto sulle differenze tra il lavoro svolto su The Mandalorian, dove interpreta Din Djarin, e quello sul nuovo film Marvel.

"Din è un personaggio costruito anche sul movimento e sull'interpretazione fisica condivisa, tra me, Brendan Wayne e Latif Crowder. È un ruolo che richiede una coreografia precisa", ha osservato.

"Con Richards, invece, l'approccio è stato totalmente diverso. Si parte da una figura estremamente nota e si cerca di rinnovarla, rispettandone l'essenza ma rendendola unica nella nostra versione".

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Fantastic Four: First Steps sarà un reboot ambientato in un universo retrofuturistico ispirato agli anni '60. Oltre a Pascal, il cast include Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne, Sarah Niles e altri nomi ancora non annunciati.

L'uscita del film è fissata per il 23 luglio 2025, con la regia affidata a Matt Shakman. Il progetto rappresenta una delle colonne portanti del rilancio della saga all'interno del Marvel Cinematic Universe.