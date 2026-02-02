Spider-Man 4, Sam Raimi ammette: "Sarei felice di continuare la storia di Peter Parker con Tobey Maguire"

Il regista ha recentemente collaborato con la Marvel in occasione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e non esclude un ritorno nel mondo dell'Uomo Ragno.

Sam Raimi ha parlato della possibilità di realizzare in futuro Spider-Man 4 e riportare Tobey Maguire sul set per interpretare ancora una volta Peter Parker.

Il regista, intervistato da Associated Press, ha infatti svelato che sarebbe felice di poter tornare a occuparsi delle avventure del supereroe.

Il ritorno di Maguire come Uomo Ragno?

Tobey Maguire ha ripreso il ruolo del personaggio tratto dai fumetti Marvel in occasione di Spider-Man: No Way Home e Sam Raimi ha sottolineato che il pubblico ha amato rivederlo in azione insieme ai villain interpretati da Willem Dafoe e Alfred Molina, ovvero Green Goblin e Otto Octavius.

Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Penso che ai ragazzi piacerebbe rivederlo. Attualmente la Marvel ha davvero molto successo con la loro tangente con il loro Spider-Man, in cui è coinvolto con gli Avengers e gli altri supereroi".

Raimi ha dichiarato: "Per questo motivo non penso abbia attualmente senso interrompere quella serie di film grandiosi e di successo che stanno avendo, semplicemente per farmi fare un altro film di Spider-Man".

Il regista ha tuttavia sottolineato: "Ma adorerei farlo. Il giorno potrebbe arrivare e mi piacerebbe realizzarlo".

I nuovi progetti di Raimi

Il filmmaker ha già collaborato con lo studio per realizzare Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uno dei recenti progetti del MCU che era arrivato nelle sale nel 2022. Il film gli aveva permesso di collaborare con Rachel McAdams, ora protagonista di Send Help, il nuovo film a cui ha lavorato Raimi di cui potete leggere la nostra recensione.

Il regista, recentemente, ha ammesso, suscitando le reazioni dei fan: "Amo Batman. Ho provato a realizzare un film di Batman. Non sono riuscito a ottenere i diritti. Amo The Shadow. Non sono riuscito a ottenere i diritti nemmeno di quello. Superman è sempre stato uno dei miei preferiti". Sam ha sottolineato che sarebbe felice, nel caso in cui ci fosse la storia giusta, di occuparsi di un film con al centro Bruce Wayne, parole che hanno portato i fan a tempestare di richieste James Gunn, attualmente a capo dei DC Studios, sperando gli venga concessa questa possibilità.

In futuro, quindi, il filmmaker potrebbe forse realizzare altri film tratti dai fumetti e sarebbe interessante scoprire se saranno ambientati nel MCU o nel nuovo universo cinematografico e televisivo targato DC.