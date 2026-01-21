The Brave and the Bold, il nuovo film su Batman trova la sua sceneggiatrice

Il film The Brave and the Bold, che riporterà sul grande schermo la storia di Batman, ha trovato la sua sceneggiatrice. Sarà infatti Christina Hodson a occuparsi dello script del progetto targato DC Studios che si baserà sull'omonimo fumetto.

I dettagli del nuovo film su Batman

La regia di The Brave and the Bold è stata affidata ad Andy Muschietti. Tra le pagine del fumetto c'è al centro il rapporto tra Bruce Wayne e Robin.

Nel team della produzione ci saranno, ovviamente, James Gunn e Peter Safran, a capo di DC Studio. Il lungometraggio non avrà alcun legame con i due con Matt Reeves dietro la macchina da presa e con protagonista Robert Pattinson.

Christina Hodson, in passato, ha già collaborato con Muschietti in occasione di The Flash, oltre ad aver scritto per DC anche Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) con star Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, di cui potete leggere la nostra recensione.

Coda racconterà The Brave and the Bold

Gunn, recentemente, aveva confermato che il film si concentrerà sulla storia di Batman e del suo vero figlio, Damian Wayne. Il filmmaker aveva dichiarato: "È basato sulla fantastica serie a fumetti di Grant Morrison. Damian Wayne è il mio Robin preferito, è un piccolo assassino che Batman cerca di mettere in riga e quindi questa è la storia di loro due, e l'inizio di una sorta di Bat-famiglia nel DCU".

Damian, tra le pagine, è il figlio di Bruce e Talia al Ghul ed è creciuto nella Lega degli Assassini. Fin da giovanissimo, il ragazzo è quindi ossessionato dall'idea di provare costantemente a tutti il proprio valore. Quando Damian scopre l'identità del padre, cercherà quindi di aiutare Batman nella sua lotta per il crimine.

Per ora bisognerà attendere per scoprire l'approccio alla storia ideato da Hodson per l'atteso film.