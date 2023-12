Survive the Game, la recensione: Bruce Willis in un gioco mortale

David è un esperto detective che si trova impegnato in una missione pericolosa in compagnia del suo giovane collega Cal. I due poliziotti sono sulle tracce di un potente boss criminale e sono ora prossimi a mettere le mani su alcuni scagnozzi della banda, i quali però reagiscono armi in pugno: durante il conflitto a fuoco David viene ferito all'addome mentre Cal riesce a scappare, rifugiandosi nella fattoria di proprietà di Eric.

Survive the Game: Bruce Willis in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Survive the Game, Eric è un veterano di guerra reduce da una recente tragedia personale - la moglie e la figlioletta sono morte due settimane prima in un drammatico incidente automobilistico - e finisce per ritrovarsi coinvolto nella rocambolesca serie di eventi. Eric, senza più nulla da perdere, deciderà di dare una mano a Cal per sgominare i criminali, i quali nel frattempo sono accorsi in massa presso quella costruzione isolata, portando con sé David in ostaggio. Sarà l'inizio di una resa dei conti senza esclusione di colpi.

Di nuovo insieme

Survive the Game: Chad Michael Murray in una foto del film

L'anno precedente aveva visto la luce un film dal titolo Survive The Night (2020), che vedeva come coppia di protagonisti Bruce Willis e Chad Michael Murray. Il titolo assonante e per metà omonimo e il ritorno dei due attori poteva far pensare ad un potenziale sequel della vicenda, ma Survive the Game è in realtà una storia totalmente nuova. Certo, definire storia l'accozzaglia di situazioni monotone e di luoghi comuni che si susseguono nel corso dell'ora e mezzo di visione è forse fin troppo generoso, in quanto ci troviamo davanti a una sceneggiatura improponibile, anche se contestualizzate alla tipiche dinamiche dei b-movie pensati direttamente per il mercato home video. Dall'inizio alla fine infatti assistiamo a una serie di inseguimenti - a piedi o su quattro ruote - improvvisate scazzottate e sparatorie prive di qualsiasi tensione o guizzo stilistico, realizzate con una regia quasi amatoriale.

Assurdità assortite

Survive the Game: Bruce Willis in una foto del film

Nel medesimo periodo il regista James Cullen Bressack aveva lavorato sia con Willis che con Murray nel pur mediocre Fortress - La fortezza (2021), ma qui se possibile riesce a fare ancora peggio. Un un'unica ambientazione, una casetta diroccata in legno immersa nelle sterpaglie, quale teatro degli asettici innesti action che dominano la pressoché totalità del racconto, tra momenti di stallo e molte dichiarazioni d'ordinanza pronunciate o dai caricaturali villain o dagli eroici protagonisti senza macchia. Willis, come ormai sappiamo già piagato dall'afasia, veste i panni di un detective risoluto che nonostante si ritrovi un buco in pancia - perdendo copiosamente sangue almeno nella prima mezzora - si ritrova quanto mai agile e pronto all'azione nel momento del bisogno, mentre Murray e l'ancor più anonimo Swen Temmel sono impegnati a scazzottarsi con i vari membri della gang, tra cui non mancano nemmeno dei moderni Bonnie & Clyde dai capelli biondo platino.

Di male in peggio

Survive the Game: una foto del film

Una manciata di flashback qua e là a suggerire derive drammatiche spente sul nascere, un paio di rocambolesche fughe su quattro ruote e un epilogo che si tinge di improbabili note ridicole - con tanto di gallina che sembra festeggiare la fine delle ostilità - confezionano un prodotto irricevibile, anche con tutte le scusanti del caso - a cominciare per l'appunto dalla malattia del popolare die harder. L'umorismo è presente sì ma non si comprende mai quando sia effettivamente ricercato e quando frutto di scelte casuali e anzi in altre occasioni Survive the Game finisce per prendersi quasi sul serio, tra tragiche dipartite e visioni illuminanti che spuntano qua e là nella raffazzonata gestione della trama. Ma a mancare è soprattutto un idea di cinema, tanto che pare di assistere ad una sorta di scampagnata tra amici impegnati in una realizzazione ben oltre i limiti del low-budget.