Chad Michael Murray svela che un drammatico incidente ha dato il via alla sua carriera: "Ero quasi morto"

L'attore, oggi tra i protagonisti del sequel della commedia Disney, racconta il grave ricovero subito a 15 anni e come quell'episodio lo abbia portato verso la recitazione.

Chad Michael Murray ha rivelato di aver vissuto un'esperienza di pre-morte che ha segnato profondamente la sua vita e, indirettamente, la sua carriera di attore. Oggi tra i volti principali di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel della commedia Disney del 2003, Murray ha raccontato di come un grave problema di salute durante l'adolescenza lo abbia spinto a intraprendere il percorso che lo ha reso famoso.

Il ricovero d'emergenza e i momenti più critici

A soli 15 anni, Murray fu colpito da una grave contorsione intestinale che provocò emorragie interne. Ricoverato d'urgenza, trascorse oltre due mesi e mezzo in ospedale, sottoposto a interventi chirurgici e trasfusioni. "Ho perso il 50% del mio sangue. Mi sentivo sul letto di morte", ha dichiarato durante il podcast Great Company with Jamie Laing.

Jamie Lee Curtis e Chad Michael Murray in una scena del film Quel pazzo venerdì

L'attore ricorda di essere rimasto incosciente a lungo e di aver visto il padre e un prete al suo capezzale. Una trasfusione donata da un'infermiera di nome Sandy fu decisiva per salvarlo.

L'incontro che ha indirizzato la sua carriera

Durante la lunga convalescenza, un'infermiera di nome Alana gli suggerì di tentare la carriera di modello. Murray, però, sapeva già cosa voleva: recitare. "Non voglio fare il modello, voglio fare l'attore. Amo il cinema e la televisione", le disse. Una volta ristabilitosi, Alana lo presentò a un'agenzia che lo inviò a una convention a Orlando, dove partecipò a un concorso di recitazione. Fu lì che conobbe Eddie Winkler, il quale lo invitò a Los Angeles e lo mise in contatto con l'agente Bonnie Likey, aprendo la strada ai suoi primi ruoli televisivi.

Chad Michael Murray è Jake nel film Quel pazzo venerdì

Quel periodo drammatico consolidò anche il rapporto con il padre, che all'epoca cresceva da solo cinque figli. Ogni giorno, dopo aver preparato la cena e aiutato i fratelli con i compiti, trovava il tempo di andare in ospedale a fargli visita. "Era sempre lì per me", ha raccontato l'attore.

Murray attribuisce a quelle difficoltà la formazione del suo carattere e la spinta a inseguire il successo in serie come One Tree Hill e Una mamma per amica, fino a tornare sul set di Quel pazzo venerdì, uscito l'8 agosto. Oggi, afferma di vivere la carriera mantenendo al centro i valori di famiglia e fede, maturati proprio in quei mesi di lotta per la sopravvivenza.