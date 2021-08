Falling - Storia di un padre: al cinema il film diretto e interpretato da Viggo Mortensen

Il rapporto conflittuale tra padre e figlio e le loro divergenze mai del tutto sopite sono al centro di Falling - Storia di un padre, il film che segna il debutto alla regia di Viggo Mortensen, impegnato in questo caso anche nel ruolo di attore, sceneggiatore e produttore. Interpretata anche da Lance Henriksen e Laura Linney, l'opera sarà distribuita nelle sale italiane da Bim Distribuzione, a partire dal 26 agosto 2021 .

Falling - Storia di un padre: Viggo Mortensen in un primo piano

Dopo aver recitato in una lunga serie di film di successo e aver offerto al pubblico prestazioni di alto livello che gli hanno permesso di conquistare tre candidature all'Oscar, Viggo Mortensen ha scelto di mettersi in gioco nell'ambito della regia cinematografica. A partire da questa settimana, anche il pubblico italiano ha la possibilità di vedere nelle sale il risultato del suo lavoro dietro la macchina da presa, tramite la visione di Falling - Storia di un padre, film in cui Mortensen racconta il rapporto conflittuale tra un padre ed un figlio.

Al centro del film troviamo Willis (Lance Henriksen), un uomo testardo che ha vissuto per molti anni da solo nella sua casa di campagna. L'avanzare dell'età lo costringe ad abbandonare la sua solitudine e la sua privacy per andare a vivere a Los Angeles, sotto lo stesso tetto di suo figlio John (Viggo Mortensen), il quale è sposato con un uomo, Eric (Terry Chen), ed ha un figlia, Monica. John tenta sin da subito di trovare nelle vicinanze una sistemazione alternativa per suo padre, il quale però rifiuta tutte le opzioni che gli vengono proposte. La convivenza forzata riaccende così il conflitto tra i due uomini, soprattutto a causa dell'omosessualità di John, mai realmente accettata da Willis. Insomma, una sinossi che lascia emergere tutta la drammaticità e l'intensità di un film che, con una promettente prima prova registica di Mortensen, torna ad affrontare un tema delicato come quello dell'accettazione dell'omosessualità in famiglia.

Falling - Storia di un padre: Lance Henriksen e Viggo Mortensen sul set

Falling - Storia di un padre è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel mese di gennaio 2020 e successivamente ha fatto parte del programma di molti festival internazionali, tra cui Toronto, San Sebastian, Zurigo e Busan.