Seth Rogen fa chiarezza su Emma Watson e la sfuriata sul set di Facciamola finita

In occasione di un profilo dedicatogli da British GQ, Seth Rogen ha parlato della presunta sfuriata di Emma Watson sul set di Facciamola finita nel 2013.

Facciamola finita: James Franco con Emma Watson e Seth Rogen in una scena

Durante la produzione, un utente di Tumblr che aveva lavorato come comparsa nel film ha raccontato di aver assistito alla sfuriata di Emma Watson in occasione delle riprese delle ultime sequenze di Facciamola finita. A questo proposito, interrogato sulla veridicità o meno di quanto avvenuto, Seth Rogen è intervenuto affermando: "Non guardo mai indietro pensando a come lei abbia osato fare una cosa del genere. Mi rendo conto che, a volte, ciò che leggi su un copione è, poi, diverso dalla sua messa in atto. La fine del nostro rapporto di lavoro non è stata così terribile, in fin dei conti. Emma è venuta l'indomani e ha salutato tutti e, poi, si è anche occupata della sua promozione. Insomma, tutto quanto è andato bene".

Seth Rogen ha anche dato ragione a Emma Watson, definendo la versione montata della sequenza con protagonisti Danny McBride nei panni del cannibale e Channing Tatum in quelli del suo schiavo molto più "addomesticata" di quella inizialmente prevista. L'attore ha dichiarato: "Probabilmente, Emma aveva ragione e, in fin dei conti, la versione finale della scena è ben più divertente di quella che avevamo inizialmente scritto sul copione".

The Independent ha raggiunto i rappresentanti di Emma Watson per un commento sulla vicenda. Recentemente, i suoi manager hanno negato le voci di ritiro dalla recitazione circolanti a proposito della sua carriera.