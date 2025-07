Facci ridere, torna stasera su Rai 2: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Torna questa sera, domenica 6 luglio, in prima serata alle 21.00 su Rai 2, il secondo appuntamento con Facci Ridere, lo show comico condotto dalla collaudata coppia Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Un programma che unisce comicità popolare, talento e puro intrattenimento, portando sul palco un'Italia che non ha paura di prendersi in giro.

Il format che premia la comicità popolare italiana

Dopo il debutto della scorsa settimana, la sfida tra risate si fa ancora più serrata: protagoniste saranno nuovamente tre squadre, in rappresentanza delle macroaree Nord, Centro e Sud Italia, che si cimenteranno in esibizioni esilaranti e performance imprevedibili. L'obiettivo? Strappare un sorriso - o meglio, una fragorosa risata - ai tre giudici speciali della serata, i cosiddetti "musoni": questa settimana toccherà a Gabriele Cirilli, Lello Arena e Nancy Brilli resistere (o cedere) alla comicità messa in campo.

Tre squadre regionali, un solo obiettivo: far ridere i musoni

Il meccanismo del format è semplice ma vincente: ogni squadra si esibirà con barzellette, imitazioni, aneddoti personali, travestimenti, balletti ridicoli e gag surreali per convincere i musoni e conquistare più punti possibile. Solo chi saprà farli ridere guadagnerà il punteggio necessario per portare la propria squadra alla vittoria finale.

Gabriele Cirilli

Facci Ridere celebra un'Italia spontanea, vivace e multiforme, capace di raccontarsi attraverso i dialetti, gli stereotipi e le caratteristiche che rendono uniche le diverse regioni del nostro Paese. Un mix irresistibile di leggerezza e autenticità, in cui chiunque - a patto di saper far ridere - può diventare protagonista per una sera.

Un duo che garantisce ritmo e complicità

Pino Insegno, attualmente anche volto di Reazione a Catena, guida lo show con la sua inconfondibile verve. Al suo fianco c'è Roberto Ciufoli, compagno di tante avventure artistiche e amico di lunga data. I due hanno condiviso il palcoscenico per anni nella storica Premiata Ditta, insieme a Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. La loro sintonia è garanzia di ritmo serrato, gag esilaranti e momenti di autentica intesa comica.