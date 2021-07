Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: stasera su Rai3 in 1A visione il docu-film di Walter Veltroni

Stasera su Rai3, alle 21:00 in prima visione, va in onda Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, il docu-film diretto da Walter Veltroni nel 2020.

Una prima visione quella di stasera su Rai3: alle 21:00 va in onda Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, docu-film diretto da Walter Veltroni nel 2020, che riporta in vita le registrazione di un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova.

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: una scena del film

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato è stata soprattutto l'occasione per ripercorrere il sodalizio artistico tra Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi (PFM), raccontando i ricordi di chi quei momenti li visse in prima persona: dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), alla compagna di De André, Dori Ghezzi.

Dopo un lungo periodo di ricerca il nastro che si credeva perduto per sempre è stato rintracciato: in esso era contenuta la registrazione del concerto di Fabrizio De André con la PFM. Gelosamente custodito per oltre quarant'anni dal regista Piero Frattari (il quale partecipò alla realizzazione delle riprese), il filmato è stato quindi restaurato.

"Strana la vita, non finisce mai di riservarti sorprese" commenta Dori Ghezzi, moglie del compianto cantautore ligure. "Per fortuna, come in questo caso, si tratta di una sorpresa davvero bella. Sono anch'io molto curiosa ed emozionata di rivedere quello storico concerto. Se ci penso, mi sento già riproiettata in quei momenti travolgenti di quarant'anni fa".

E Franz Di Cioccio, leader della PFM, aggiunge: "Che bello ritrovare Fabrizio sul palco con noi... vedere il film del concerto sarà come riabbracciarlo. Un grande amico che ha sempre raccontato gli uomini e le donne senza dare... buoni consigli".

Solo nel 1975 Fabrizio De André decise di esibirsi in pubblico, in locali e palasport, eseguendo il suo repertorio quasi esclusivamente nella versione originale. Nel 1978 la PFM lo convinse a fare un tour insieme lungo tutto il Paese e ad arrangiare i suoi brani in chiave rock. Un'unione artistica unica nella storia, un legame nato ai tempi della registrazione in studio dell'album "La buona novella". Un'amicizia che portò Fabrizio e PFM a rincontrarsi nel tempo, come in occasione di un concerto estivo della band a Nuoro proprio nell'agosto del 1978. Da lì, la decisione di prendere parte a un concerto, quello di inizio 1979, rimasto nell'animo di tutti e che cambiò per sempre la storia della musica italiana.