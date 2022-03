Fabrizio Corona: "Voglio combattere con la resistenza in ucraina e morire in gloria"

Fabrizio Corona si è appena proposto a Zelensky, il presidente dell'Ucraina, dicendo di voler combattere con la resistenza e morire in gloria: l'ex paparazzo ha lanciato l'idea attraverso le sue pagine social, ricevendo una vera e propria tempesta di critiche dai suoi follower.

Corona vuole andare a combattere in guerra al fianco delle truppe ucraine: è questa l'ultima provocazione di Fabrizio, che ha condiviso l'appello del presidente Zelensky, il quale ha chiesto a chiunque se la senta "di arruolarsi ed entrare a far parte della resistenza."

L'ex paparazzo ha aggiunto una didascalia alla foto del presidente ucraino in cui ha scritto: "IO VOGLIO ANDARE.ANDRÒ.VOGLIO MORIRE IN GLORIA." Inutile dire, più che comprensibilmente, che i numerosi commenti delle sue centinaia di migliaia di followers non si siano fatti attendere.

"Vai fabri vai a fa du foto. Ma falla finita patetico", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: "Ma aro' vaje ca apper pigli e fuoss si carut a copp a bicicletta sulo tu' figurammece co' mitra mm'ano che te fire e cumbina' statt a casa coro' siente a me faje cchiu' bella figura."