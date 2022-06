Fabrizio Corona sposa Sara Barbieri: lei ha 26 anni in meno di lui

Fabrizio Corona ha annunciato il prossimo matrimonio con Sara Barbieri: la dichiarazione a sorpresa arriva dallo stesso ex re dei paparazzi che ha rilasciato un'intervista a CHI. Corona ha detto che la differenza d'età, la ragazza ha 22 anni, contro i 48 di Fabrizio, non lo spaventa.

A dispetto delle sue abitudini, Fabrizio Corona ha tenuto la sua storia con Sara lontano dal circo mediatico a cui ci ha abituato. L'ex re dei paparazzi, oggi imprenditore, ha deciso di parlarne per la prima volta apertamente con il settimanale CHI. I due stanno insieme da più di un anno, i 26 anni di differenza non sono un problema per Fabrizio perché, come racconta al giornalista del settimanale: "Sara Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita".

I due sono in vacanza a Capri, dove sono stati paparazzati mentre si lasciavano andare a coccole e effusioni. Fabrizio ha spiegato perché ha deciso di sposare la ragazza "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente...Sono un buon partito. Non sulla carta".

Negli ultimi mesi del 2020, Fabrizio sembrava sul punto di sposare Lia Del Grosso: al Comune di Milano, a metà novembre 2020, erano state affisse le pubblicazioni, ma Corona, in un'intervista a Oggi, aveva smentito tutto: "Ma ti sembra che io mi debba sposare? Vuoi sapere quante donne ho avuto nell'ultimo anno? Più di duecento", aveva detto al suo interlocutore.