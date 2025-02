Fabrizio Corona mostra la diffida di Chiara Ferragni: "Non facciamo transazioni e non vogliamo soldi"

Il legale di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannacone, ha inviato una lettera di diffida all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona nella quale il team dell'influencer lamenta una violazione di un accordo privato.

Secondo Ferragni & co., Corona aveva accettato di "non effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio e dileggiante" nei confronti degli ormai ex coniugi.

La risposta di Fabrizio Corona alla diffida di Chiara Ferragni

Inoltre, secondo il presunto accordo privato, Corona non avrebbe dovuto commentare pubblicamente fatti privati dei Ferragnez; a tal proposito, il legale dell'imprenditrice digitale ora chiede un risarcimento da 1,1 milioni di euro.

Non si è fatta attendere la risposta di Fabrizio Corona:"Chiara Ferragni ci ha diffidato dal pubblicare FALSISSIMO EP 05. Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli, e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare. Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo".

La diffida di Ferragni si riferisce, in particolare, l'episodio di Falsissimo pubblicato il 27 gennaio scorso e altri contenuti del podcast Gurulandia del 2024.

La controreplica dell'avvocato di Chiara Ferragni

Dopo la risposta di Fedez sullo scoop di Falsissimo, al Corriere della Sera Giuseppe Iannacone ha risposto al post pubblicato da Corona :"Non temiamo niente perché non riusciamo nemmeno a immaginare che cosa potrebbe mai dire. Chiara Ferragni ha solo voglia di vivere la sua vita, per quanto riguarda il passato, mettendoci una pietra sopra, e per quanto riguarda il presente, con serenità, e non ha voglia che si parli della sua vita privata e tantomeno che ne parli un terzo estraneo alla famiglia".

Chiara Ferragni in una scena di Unposted

Infine la chiosa dell'avvocato:"Chiara mi ha mandato tutte le dichiarazioni che Corona ha fatto le guarderò con attenzione".