Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli a difesa di Barbara D'Urso: "Invidia la donna che vorrebbe essere"

Fabrizio Corona insulta Selvaggia Lucarelli e difende Barbara D'Urso: la giornalista aveva considerato vergognosa la puntata di domenica sera del Live - Non è la D'Urso con ospite l'ex fotografo dei VIP.

Selvaggia Lucarelli si riferiva alle accuse mosse da Fabrizio Corona a Nina Moric durante il video collegamento con Barbara D'Urso. I toni dell'ex fotografo erano stati talmente alti e fuori dalle righe che Mediaset aveva deciso d'interrompere improvvisamente il collegamento.

Il giorno dopo il giudice di Ballando con le Stelle aveva attaccato Barbara D'Urso nelle sue storie di Instagram dove aveva scritto: "Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e 'oddio ora scusa ti devo fermare!'. Che vergogna D'Urso. Che vergogna. E povero ragazzino".

Oggi Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo video nelle sue storie di Instagram sulle note di Hurricane, la canzone scritta da Bob Dylan per raccontare la storia del pugile Rubin "Hurricane" Carter, condannato ingiustamente per un triplice omicidio.

Corona, che evidentemente si sente un perseguitato come il povero 'Hurricane', ha attaccato pesantemente Selvaggia Lucarelli per l'opinione espressa sul programma della D'Urso: "E ovviamente vafffanc...o a quella pseudo-giornalista che vive di pettegolezzo e gossip priva di contenuti propri che usa 'eventi mediatici' per sputta..re la donna che invidia e che vorrebbe essere. Questa donna? Che guardasse al suo nucleo familiare, potrei dire mille cose su di loro eh... Ma io attacco uno contro uno faccia a faccia, non gente che non c'entra o non c'entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po' di giornalismo, sicuramente un po' di etica se sa cosa significa".

Selvaggia Lucarelli, parlando con l'Adnkronos di Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha dichiarato: "mi fa molta pena perché è in balia di due persone molto borderline e si capisce che cerca di non ferire nessuno dei due genitori. Si vede che è un ragazzo buono che sta vivendo, sin da piccolo, una situazione più grande di lui. Queste persone non dovrebbero andare in tv a parlare di un ragazzino, tanto più se è vero che ha problemi e prende psicofarmaci. Questo ragazzo va protetto". Selvaggia in altre occasioni ha richiesto l'intervento dei servizi sociali per valutare la situazione affettiva di Carlos.

Fabrizio Corona era stato ospite domenica sera a Live - Non è la D'Urso per parlare delle telefonate registrate dalla ex moglie Nina Moric e pubblicate su Instagram. In una di queste si sentiva il fotografo minacciare l'ex moglie dicendo: "Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo".