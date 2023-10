Fabrizio Corona ospite stasera su Rai 3 ad Avanti popolo: 'porterò le prove' e i nomi di altri calciatori

La RAi rischia grosso con Fabrizio Corona, che, stasera su Rai 3, in seconda serata, sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti popolo, il nuovo people show del servizio pubblico, sostituto di Cartabianca, che non è iniziato sotto i migliori auspici. Prima un'ampia pagina dedicata alla guerra in Medio Oriente, poi l'intervista in esclusiva con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, sul conflitto in corso. Nell'ultima parte si affronterà il caso del suicidio di Vincent Picchi, il tiktoker di Bologna, attraverso il racconto del padre Matteo, in studio. Ma il picco di ascolti è atteso per le 22:50 circa, quando su Rai 1 sarà appena terminata la partita Inghilterra-Italia.

Solo allora, infatti, Fabrizio Corona entrerà in studio per portare le prove di quanto fin qui detto rispetto all'inchiesta sul calcioscommesse ma soprattutto tutti gli altri nomi dei calciatori coinvolti, a suo dire una cinquantina in tutto. Costo dell'operazione per la RAI: tra gli 8.000 e i 10.000 euro. Che sommati agli altri 24.000 percepiti dall'ex re dei paparazzi per le ospitate a Belve e Domenica In fanno in totale circa 30.000, come lui stesso ha confermato ai microfoni de La Zanzara.

Inevitabilmente la scelta del servizio pubblico ha scatenato feroci polemiche ma il peggio per la RAI potrebbe ancora dover arrivare: come scrive Ilfattoquotidiano.it, i legali di viale Mazzini sono assai preoccupati che, con le sue rivelazioni, Corona possa commettere dei reati, trascinando inevitabilmente con sè chi gli ha fornito una platea e dei riflettori. C'è infatti il rischio reale che quanto verrà detto ad Avanti popolo - che, ricordiamo, sarà in diretta - possa essere di intralcio alla giustizia o possa costituire violazione del segreto sulle indagini in corso.

In mattinata, intanto, è arrivata una smentita: la talpa che avrebbe fornito a Corona le informazioni ha dichiarato al Cerbero Podcast che la soffiata su Nicola Zalewski sarebbe falsa. Fabrizio però non indietreggia e dichiara a La Zanzara: "Zalewski smentisce, il titolare dell'audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Domani (stasera su Rai 3, ndr) porto le prove. Non c'è una società più coinvolta, sono i giocatori coinvolti [...] Nelle carte hanno un filone legato a Fagioli. C'è un legame tra Fagioli, Tonali e Zaniolo. Prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Giocano tra di loro alla playstation e si raccontano queste cose. Bonucci ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva". Per l'ennesima puntata di questa storia l'appuntamento è per stasera ad Avanti popolo.