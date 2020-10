Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus: la rivelazione a Pomeriggio Cinque

Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus, a rivelarlo è stata Barbara D'Urso durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque. L'ex agente fotografico dei VIP lo ha scritto anche su Instagram dove ieri aveva fatto sapere di avere la febbre.

Piove sul bagnato per Fabrizio Corona, ieri il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva sentenziato che deve scontare ancora nove mesi di carcere per aver violato le regole dell'affidamento terapeutico. Sempre nella giornata di ieri su Instagram Corona aveva detto di avere da qualche giorno la febbre a 39 e si era filmato mentre si sottoponeva al test. Oggi è arrivato il risultato: Fabrizio è positivo al Covid- 19 e ha postato la notizia sui social per avvisare tutte le persone che sono entrate in contatto con lui in questi giorni al Tribunale di Milano. "Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti" ha detto su Instagram e poi ha aggiunto "Io non muoio, non sono mai morto, anche di fronte a cose peggiori. Sono molto inc...to. Mi risolleverò, molto presto".

Barbara D'Urso dando la notizia a Pomeriggio 5 ha ricordato che Corona era stato annunciato ospite domenica sera a Live - Non è la D'Urso per parlare delle telefonate registrate dalla ex moglie Nina Moric e pubblicate su Instagram. In una di queste il fotografo minacciava l'ex moglie dicendo: "Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo".