Fabrizio Corona implacabile: "Fedez ha tradito Chiara Ferragni anche con..."

Nemmeno durante il Festival di Sanremo si placa il desiderio di Fabrizio Corona di rendere pubblici ulteriori rivelazioni sul matrimonio finito tra Fedez e Chiara Ferragni.

Al podcast Gurulandia, Corona ha svelato il nome di un altro personaggio noto con il quale Fedez avrebbe tradito l'ex moglie, dopo i nomi già svelati di Taylor Mega e Angelica Montini.

L'ultima indiscrezione di Corona su Fedez e Ferragni

A confessarlo sarebbe stata proprio un'ex fiamma di Fedez e Corona inizia un giro di nomi piuttosto contorto:"Taylor Mega, una mia cara amica, mi ha detto una cosa: Chiara Ferragni, una volta lasciata con Fedez, era stata accusata di avere una storia con Tony Effe. Tony Effe sta con l'ex di Andrea Damante; l'ex di Damante è Giulia De Lellis. Federico si sentiva con Giulia, e ha avuto una storia con Taylor Mega mentre stava con Ferragni, lo ha raccontato Taylor. Con chi stava Giulia De Lellis prima di stare con Tony Effe?".

Primo piano di Chiara Ferragni all'anteprima di Chiara Ferragni: Unposted

Il disegno di complica:"Carlo Beretta, quello delle pistole, poverino, anche lui senza soldi" aggiunge sarcastico Corona "Ora con chi sta Beretta? Con Melissa Satta. Perché ho fatto questo giro? Esclusiva Gurulandia: in questa lunga storia d'amore dei Ferragnez, Chiara Ferragni è stata tradita anche da Melissa Satta. Perché Fedez è stato pure con Melissa Satta. Me lo ha detto Taylor a cui gliel'ha detto lui".

Il punto di vista di Chiara Ferragni secondo Corona

Sempre nel corso della puntata, Corona ha sostenuto che Chiara Ferragni era convinta che lui e Fedez fossero d'accordo sulla diffusione di messaggi e informazioni sulle loro vicende personali.

Fedez è in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito mentre ieri sera nella serata dedicata alle cover, ha partecipato in coppia con Marco Masini in una versione in parte rivisitata di Bella stronza.

Fedez ospite del programma Belve

Questa sera ci sarà la finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.