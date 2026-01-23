Fabrizio Corona anticipa Falsissimo: "Ex di Uomini e Donne ha denunciato Signorini"

Il panorama mediatico italiano è scosso da un caso giudiziario che coinvolge uno dei volti più noti della televisione: Alfonso Signorini. Al centro della vicenda troviamo le accuse mosse da Fabrizio Corona nella prima puntata de Il Prezzo del successo all'interno del podcast Falsissimo. Subito dopo contro il conduttore è stata presentata una denuncia da Antonio Medugno. Ora, secondo le affermazioni dell'ex fotografo, ci sarebbe una seconda denuncia presentata da una comparsa di Uomini e donne.

Fabrizio Corona ha parlato di una denuncia presentata il 15 gennaio scorso presso la Guardia di Finanza di Erba. L'uomo accusa il conduttore di fatti risalenti al 2004, ipotizzando i reati di estorsione e violenza sessuale. Il fascicolo è ora nelle mani della Procura di Milano, che dovrà far luce su dinamiche che presenterebbero analogie con quanto già dichiarato dall'ex gieffino Antonio Medugno.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona: una seconda accusa contro Signorini

Fabrizio Corona è intervenuto con la sua consueta veemenza, portando il caso sotto i riflettori prima ancora che la giustizia faccia il suo corso. Presentatosi al Tribunale Civile di Milano per discutere l'inibitoria sulla pubblicazione di una puntata speciale del suo format Falsissimo, Corona ha lanciato accuse pesantissime.

Antonio Medugno al GFVIP

L'ex fotografo sostiene che il modus operandi descritto nella seconda denuncia sia identico al quadro emerso dalle dichiarazioni di Antonio Medugno. Secondo Corona si tratta del racconto di un altro ragazzo "che è stato violentato, abusato e ovviamente sempre con lo stesso sistema".

Il Fatto Quotidiano riporta che il denunciante, che ha fatto la comparsa a Uomini e donne, avrebbe dichiarato che fu proprio l'ex agente dei VIP a indirizzarlo verso Signorini per ottenere un posto nella seconda edizione de L'Isola dei Famosi. È fondamentale sottolineare che, ad oggi, Signorini risulta ufficialmente indagato solo per le accuse mosse da Antonio Medugno, mentre i fatti relativi all'ex personaggio di Uomini e Donne sono ancora in fase di valutazione preliminare.

Il quadro accusatorio: Medugno vs Signorini

Il caso ha preso slancio dopo l'interrogatorio di Antonio Medugno avvenuto il 19 gennaio. Le sue dichiarazioni mettono a verbale un racconto cupo legato al periodo del Grande Fratello Vip 2021-2022, Medugno sostiene di aver respinto gli approcci del conduttore. Il punto più critico riguarda i presunti abusi che si sarebbero consumati nell'abitazione milanese di Signorini.

Si tratta di accuse gravissime in una fase di indagini preliminari. Alfonso Signorini, attraverso i suoi legali, dovrà rispondere a queste ricostruzioni che, se confermate, scardinerebbero l'immagine di uno dei pilastri di Mediaset. Il prossimo appuntamento cruciale sarà il 26 gennaio, data in cui è prevista la messa in onda della puntata di Falsissimo su YouTube, salvo interventi dell'autorità giudiziaria.