Fabio Rovazzi: "Vorrei lavorare con Quentin Tarantino e Christopher Nolan"

Fabio Rovazzi, dopo la gag dell'hotel con Will Smith, vorrebbe incontrare altri due grandi del mondo del cinema come Quentin Tarantino e Christopher Nolan per essere diretto da loro.

Nel futuro di Fabio Rovazzi potrebbe esserci un film con Quentin Tarantino o Christopher Nolan, almeno è quanto lui spera, come ha rivelato di recente, intervenendo a Ravenna per il Festival Internazionale del Videoclip, in cui il suo Faccio quello che voglio ha vinto come miglior video musicale italiano.

Un bel risultato, considerando che Fabio Rovazzi ha diretto e interpretato il video di un brano da lui scritto, un video che, come ha svelato a Leggo, gli ha richiesto molto impegno: "mi sono spremuto parecchio il cervello affinché venisse fuori esattamente quello che volevo io". E alla fine sembra ci sia riuscito, ottenendo anche di far cantare i suoi ospiti, come Albano e Diletta Leotta: "Ho pensato prima al video. Solo dopo sono arrivato alla conclusione di far cantare anche altri artisti".

Tra questi artisti manca, naturalmente, Will Smith, che il rapper definisce senza mezzi termini il suo idolo, e che si è di recente prestato all'ormai famosa gag dell'hotel con Fabio Rovazzi. Ma l'aver incrociato il proprio destino con la star di Hollywood, gli ha permesso di aprire il baule dei sogni in grande, da cui Rovazzi ha tirato fuori quello che è forse il suo più grande desiderio in campo professionale: lavorare con Quentin Tarantino e Christopher Nolan "ma dietro la macchina da presa". E l'idea c'è già: "Vorrei girare un action, il mio genere preferito. E non sarei un eroe classico ma un comune mortale in una situazione straordinaria".