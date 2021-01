Fabio - Prendere o lasciare: il docu su Fabio Fognini in streaming su Tim Vision

Arriva oggi su TimVision il docufilm Fabio - Prendere o lasciare, che racconta il percorso di riabilitazione di Fabio Fognini dopo l'intervento chirurgico a entrambe le caviglie dello scorso maggio. Un evento che ha messo a dura prova l'atleta, dopo la vittoria sulla terra rossa di Montecarlo nel 2019 e l'approdo nella Top 10 del tennis mondiale nello stesso anno.

FABIO - Prendere o lasciare racconta i momenti bui lontano dal campo, la famiglia, i consigli di Flavia Pennetta, sua moglie, i primi passi, il lavoro riabilitativo in piscina. Nei 90 minuti del docufilm si alternano le sequenze dell'operazione e del recupero (raccontate anche con video-selfie realizzati dal campione), con le testimonianze del team, del preparatore fisico, del coach Barazzutti, degli amici del circuito come Novak Djokovic e dei compagni di Coppa Davis. In questo racconto Real Life entrano inoltre gli 'amici' di Fabio, come l'ex Capitano dell'Inter Zanetti e calciatori come Cristian Vieri.

Fabio - Prendere o lasciare: Fabio Fognini in un momento del film

Il campione rivive i momenti più belli della sua carriera, quelli più complessi del suo carattere e si confessa: "Il tennis è la mia vita, mi ha permesso di diventare la persona che sono e di creare la famiglia che ho sempre sognato. Per questo è così importante per me". Nel docufilm ampio spazio è riservato anche alla vita privata di Fabio e alle sue grandi vittorie; quello che emerge dal racconto non è solo il Fognini sul campo, ma soprattutto quello fuori, nella vita di tutti i giorni.