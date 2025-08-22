Fabio Fognini scende in pista: il tennista è nel cast di Ballando con le stelle

Come ampiamente anticipato, Fabio Fognini sarà uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il tennista, che ha recentemente annunciato il ritiro dall'attività agonistica, entra così a far parte del cast del celebre talent show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L'annuncio social di Fabio Fognini

Come ormai di consueto, l'ufficializzazione del nuovo concorrente è arrivata tramite i canali social del programma. In un video pubblicato online, Fognini appare mentre si allena e annuncia: "Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest'anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a Ballando con le Stelle. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto". Nella didascalia del post si legge: "Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco a Ballando con le Stelle".

L'esperienza di "ballerino per una notte"

Il tennista aveva già avuto un assaggio del programma in passato, partecipando come ballerino per una notte. In un'intervista al Corriere della Sera, dopo l'incontro con Carlos Alcaraz, Fognini aveva manifestato la sua disponibilità a unirsi al cast della ventesima edizione: "Se mi aspettano a Ballando con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly Carlucci, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida".

Fabio Fognini

Gli altri concorrenti di Ballando con le stelle già confermati

Fognini ha lasciato ufficialmente il tennis professionistico lo scorso 9 luglio e adesso si prepara a cimentarsi in una disciplina completamente nuova. Accanto a lui, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle vedrà protagonisti già annunciati come Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli e Barbara d'Urso. Per convincere quest'ultima, ex storica regina di Mediaset, Milly Carlucci sembra aver fatto un investimento personale importante, a conferma della determinazione della produzione nel costruire un cast d'eccezione.

Tra allenamenti e nuove sfide, Fabio Fognini è pronto a mostrare un lato inedito di sé, portando la stessa grinta e competitività che lo hanno contraddistinto in campo anche sulla pista da ballo. Il pubblico di Rai 1 potrà così scoprire un Fognini diverso, pronto a sorprendere passo dopo passo.