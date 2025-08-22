Barbara D'Urso a Ballando con le stelle pagata da Milly Carlucci? L'indiscrezione sul cachet

Milly Carlucci avrebbe messo mano al portafoglio pur di assicurarsi la presenza della D'Urso: ecco le cifre e i dettagli dell'operazione che ha riportato la conduttrice in Rai.

Mentre il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle è in via di definizione, emergono nuovi retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso, una delle concorrenti più attese del talent show condotto da Milly Carlucci. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e la produzione sarebbe stata ostacolata dalle richieste economiche dell'artista, ritenute troppo alte dagli addetti ai lavori. Determinata ad avere Barbara tra i protagonisti, Milly Carlucci avrebbe addirittura contribuito di tasca propria al cachet pur di assicurarsi la sua presenza.

Le trattative difficili sul cachet di Barbara D'Urso

Il portale Davide Maggio ha rilanciato il tema, sottolineando come "la premiata ditta Carlucci-De Andreis metta sempre a segno grandi colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione, perché il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto nuovamente mettere mano al portafoglio personale è forte".

Quanto guadagnerà la conduttrice partenopea nello show?

Stando a quanto riportato da Repubblica, Barbara D'Urso percepirebbe una cifra compresa tra i 50 e i 70 mila euro a puntata. Un compenso che, secondo i rumor, potrebbe essere stato reso possibile proprio grazie al contributo diretto di Milly Carlucci. La partecipazione della D'Urso promette scintille, soprattutto in considerazione dei rapporti non idilliaci con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, che ha già reagito con ironia alla notizia .

Milly Carlucci

I precedenti di Milly Carlucci e gli "extra" per i grandi nomi

Non sarebbe la prima volta che la conduttrice ricorre a soluzioni straordinarie per assicurarsi grandi nomi: in passato, infatti, Carlucci ha raccontato che lei e gli autori hanno spesso coperto spese extra, come voli e soggiorni di maestri internazionali, pur di garantire al pubblico spettacolo e qualità.

Il cast di Ballando con le stelle 2025 (invia di aggiornamento)

Intanto, i fan sono in attesa di conoscere il cast completo. Oltre a Barbara D'Urso, sono già stati annunciati ufficialmente la signora Coriandoli (alias di Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Martina Colombari, Francesca Fialdini e Nancy Brilli. Lo scorso hanno parteciparono tredici concorrenti, tra i professionisti da segnalare il ritorno di Simone Di Pasquale.