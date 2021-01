Fabio Fazio e Roberto Burioni rispondono a Lello Ciampolillo sui vaccini e le "cavie"

Il senatore Lello Ciampolillo, acceso detrattore del vaccino anti-Covid, aveva proposto l'anno scorso di usare come "cavie" Fabio Fazio e Roberto Burioni che, al contrario, avevano dichiaratamente sostenuto il vaccino. Ma ora che Fazio si è vaccinato, ha risposto al senatore.

Durante la trasmissione Che tempo che fa? su Rai3, Fabio Fazio ha avuto come ospite il professore Roberto Burioni, noto immunologo accademico e divulgatore scientifico italiano. I due hanno avuto così modo di discutere in merito al vaccino anti-Covid, confrontando le proprie opinioni rispetto a quanto dichiarato dal senatore Ciampolillo.

Quest'ultimo, infatti avrebbe dichiarato di essere vegano e che grazie alla sua dieta, avrebbe le difese immunitarie altissime che gli consentirebbero di "difendermi meglio dal Covid". Sempre stando a quanto dichiarato dal senatore ex-Movimento 5 Stelle, questo basterebbe a renderlo immune contro il Covid: "Ad oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali causati dal vaccino contro il Covid. Non è la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali".

Fazio avrebbe commentato insieme a Burioni la volta in cui il senatore li aveva taggati in un tweet, esortandoli a fare il vaccino e di usare anche i loro sostenitori e le loro famiglie come "cavie".

"Il problema dei no vax è enorme", ha commentato Fazio e sebbene il senatore non si sia dichiarato a favore dei no-vax, il conduttore ha affrontato il tema dei negazionisti per parlare di Ciampolillo, essendo di fatto entrambi contro il vaccino. "Ciampolillo si è occupato di noi citandoci quella volta su Twitter, lui si dice contro al vaccino perché causa paralisi facciale, morte e propone quindi una dieta vegana in alternativa", ha detto Fazio a Burioni nel corso del programma, aggiungendo: "Aveva proposto a noi di farlo, ricorda? Ecco, io ora l'ho fatto, anche lei professor Burioni l'ha fatto e sono contento di averlo fatto, quindi prendo quella proposta come un complimento."

"Anche io l'ho fatto e lo farei fare anche a mia moglie, se non fosse troppo piccola", ha risposto il professor Burioni. "Lo farei fare anche a mia moglie, assolutamente!"