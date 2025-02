Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Durante la puntata di Che tempo che fa in onda domenica 9 febbraio il presentatore Fabio Fazio intervisterà in esclusiva Bill Gates, in occasione dell'arrivo nelle librerie della sua autobiografia Source code - I miei inizi.

L'appuntamento è sugli schermi di NOVE e in streaming su discovery+ e gli spettatori potranno scoprire qualche dettaglio dell'opera pubblicata in Italia da Mondadori e uscita in contemporanea mondiale nella giornata di ieri, 4 febbraio.

L'incontro di Gates con Fazio

La trasmissione televisiva Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, ha già ospitato Bill Gates due volte: nel 2004 e nel 2021.

Source Code - I miei inizi è il primo volume di tre memorie personali pianificate dall'imprenditore, il cui racconto seguirà il periodo di tempo che va dalla sua infanzia fino alla fine degli anni '70, quando Microsoft firmò il suo primo contratto con Apple.

Bono degli U2 a Che Tempo Che Fa attacca Putin "È un bullo che sta bullizzando un'intera Nazione" (VIDEO)

Cosa racconterà l'autobiografia

Nel primo libro si raccontano gli inizi di Gates, uno degli imprenditori e filantropi più influenti e innovativi dell'epoca moderna, e la storia umana e personale di come è diventato chi è oggi: la sua infanzia, i primi interessi, le prime passioni, la famiglia, le prime amicizie, la lotta per integrarsi e la scoperta di un mondo di computer e codici, all'alba di una nuova era. Un ragazzo che, dalle fughe notturne in un vicino centro informatico quando era solo un adolescente, è arrivato a concepire, nella sua stanza al college, una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo per sempre.

La trasmissione Che Tempo che Fa, che fa parte del palinsesto di NOVE, è prodotta da OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros Discovery.