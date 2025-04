Che tempo che fa: Usain Bolt ospite della puntata di domenica 6 aprile

Vincitore di 11 medaglie d'oro ai Mondiali e 8 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici, Usain Bolt, l'uomo più veloce della storia, sarà ospite in esclusiva a Che tempo che fa.

L'ex atleta giamaicano, recordman in diverse disciplina dell'atletica leggera, sarà intervistato da Fabio Fazio nel corso del programma in onda domenica 6 aprile dalle 19.30 sul canale NOVE e in streaming su discovery+.

La carriera di Usain Bolt

Soprannominato Lightning Bolt, il corridore è stato una delle leggende dell'atletica e considerato da fan, addetti ai lavori e avversari come il più grande velocista di tutti i tempi, e sarà ospite di Che tempo che fa.

Usain Bolt in una scena di I Am Bolt

Ritiratosi nel 2017, Usain Bolt ha collezionato 19 medaglie d'oro tra Mondiali e Giochi Olimpici nel corso della sua carriera, ed è l'unico atleta della storia ad aver vinto la medaglia d'oro nei 100m piani e nei 200m piani in tre edizioni consecutive dei Giochi Olimpici: Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Medesimo risultato ai Mondiali: Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015.

La passione per la musica e il calcio di Usain Bolt

Non solo sport e atletica nella vita del velocista giamaicano. Usain Bolt ha manifestato in diverse occasioni la sua grande passione per la musica, culminata nel 2021 con la pubblicazione del suo primo album, Country Yutes, seguito da singoli come This Year, uscito proprio nel 2025.

Dopo il ritiro dall'atletica leggera, Usain Bolt ha concretizzato anche la sua passione per il calcio. Nel 2018, si è allenato per alcuni giorni con il Borussia Dortmund ma non scende mai in campo a differenza della sua successiva esperienza allo Strømsgodset Idrettsforening, quando affronta la nazionale norvegese Under 19 in una partita amichevole.

Usain Bolt in una scena di I Am Bolt

Pochi giorni dopo scende in campo in una partita amichevole nello stadio dei suoi sogni, Old Trafford. Nel corso dell'estate si allena con la squadra australiana Central Coast Mariners, e realizza una doppietta in amichevole, salvo poi lasciare il club senza aver trovato l'accordo.