Ezra Miller: il padre di Tokata Iron Eyes ritira le accuse di adescamento di minore dopo quasi tre anni

Nel 2022, la star di The Flash Ezra Miller è stata accusata di adescamento da più parti. Nello stesso periodo, ha ricevuto altre plurime accuse per aver aggredito e molestato diverse persone, e per aver potenzialmente commesso reati gravi come furto con scasso e violazione di domicilio.

L'intera faccenda è piuttosto contorta in questa fase (The Cut ne ha fatto un resoconto piuttosto approfondito), ma Miller ha dichiarato di essere in cerca di cure per "complessi problemi di salute mentale".

La faccenda e la ritrattazione

Tra le accuse più gravi c'erano quelle dei genitori Sara Jumping Eagle e Chase Iron Eyes, che volevano ottenere un ordine di protezione da Miller per la figlia Tokata Iron Eyes.

The Flash: Ezra Miller in una scena

I due sostengono che Miller li aveva convinti a mandare Tokata al Bard College di Simon's Rock, in Massachusetts, "per creare un senso di debito nei suoi confronti" e che l'attore aveva riempito Gibson di droghe e alcol prima di abusarne fisicamente.

Tokata ha negato le affermazioni in una dichiarazione e ha accusato i genitori di "manipolazione emotiva e psicologica", difendendo Miller. Sara Jumping Eagle ha ribattuto dicendo che la star di Justice League aveva "fatto il lavaggio del cervello" alla figlia, abusando emotivamente di lei.

Anche lo zio, il capo Bear Cross, ha fatto una serie di affermazioni dannose nei confronti dell'attore, ma Chase Iron Eyes ha ora cambiato idea, affermando che le accuse derivavano da informazioni di terzi per gentile concessione di un testimone che in seguito ha ritrattato le sue dichiarazioni.

Una foto che ritrae Ezra Miller a un evento

"Voglio offrire un chiarimento sulla faccenda drammatica che ha avuto inizio tre anni fa, quando ho denunciato Ezra affermando che aveva "adescato" mia figlia Tokata", ha esordito Chase Iron Eyes. "Ho formalizzato questa accusa nella mia arringa (erano momenti davvero burrascosi) basandomi sulle informazioni fornitemi da un testimone che poi ha ritrattato e ha dichiarato di non potere in effetti dedurre nulla di inappropriato da ciò a cui aveva assistito. In seguito ho immediatamente ritirato le accuse".

"Ora stiamo facendo del nostro meglio per andare avanti, per riconciliarci e guarire insieme, senza mancare di cercare di fare del mio meglio come padre, alla fine finché Tokata é felice lo sono anche io. Qui si parla di persone vere, esseri umani che hanno le loro vite e, una volta che entri in quel vortice terribile in cui non esiste anonimato, non hai nemmeno spazio per potete ritrattare in pace. È una posizione scomoda in cui stare e non è per nulla invidiabile. Ci vorrà un po' per tornare alla normalità".