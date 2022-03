Ezra Miller ha derubato e minacciato di uccidere una coppia: rischia un ordine restrittivo

Una coppia di Hilo, Hawaii, ha recentemente presentato la domanda per un ordine restrittivo contro Ezra Miller dopo che la star di The Flash li avrebbe derubati e minacciati: secondo un rapporto del tribunale, l'attore si sarebbe introdotto illegalmente nella camera da letto dei due minacciando di ucciderli.

"Seppellirò te e quella troia di tua moglie", questo avrebbe gridato Miller secondo il rapporto. Dopo la sua irruzione Ezra avrebbe rubato un portafoglio, la tessera di previdenza sociale, il passaporto, la patente e le carte bancarie di entrambi; oggetti che per il momento non sono ancora stati restituiti alla coppia.

Miller, durante la sua vacanza alle Hawaii, è stato anche arrestato per condotta disordinata e molestie, a seguito di un incidente in un bar. Un rapporto della polizia afferma che l'attore avrebbe urlato oscenità ai clienti del bar che cantavano al karaoke.

Dopo il suo rilascio, Ezra Miller avrebbe conosciuto la coppia, che ha frequentato per oltre una settimana passando molto tempo insieme a loro. Il dipartimento di polizia delle Hawaii non ha commentato l'ordinanza restrittiva o la disputa avvenuta tra Miller e la coppia: le autorità stanno attualmente indagando sulla questione e per adesso l'attore è tenuto a stare lontano dai due e non è autorizzato a contattarli attraverso nessun mezzo di comunicazione.