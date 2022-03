Ezra Miller arrestato alle Hawaii per disturbo alla quiete pubblica e molestie

Ezra Miller è stato arrestato alle Hawaii dopo un incidente in un karaoke bar. Il dipartimento di polizia della contea delle Hawaii ha arrestato la star di The Flash e Animali fantastici con l'accusa di condotta disordinata e molestie a seguito di un incidente in un bar karaoke a Honolulu, Hawaii, avvenuto domenica notte.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Ezra Miller in una scena del film

Secondo il rapporto della polizia 8via Hawaiian News Now), Ezra Miller sarebbe stato coinvolto in un incidente in un bar in Silva Street. Si presume che l'attore abbia urlato oscenità e si sia agitato quando le persone hanno iniziato a cantare al karaoke al bar. A Miller sarebbe stato detto di calmarsi dal proprietario del bar.

L'attore avrebbe anche tentato di strappare il microfono a una donna di 23 anni che stava cantando e si sarebbe scagliato contro un altro uomo che stava giocando a freccette.

La polizia rivela di essere intervenuta per placare gli animi e ha arrestato Ezra Miller. L'attore ha poi pagato la cauzione, fissata a 500 dollari, ed è stato rilasciato.

Questo non è il primo incontro di Ezra Miller con la legge. L'attore è stato arrestato per possesso di droga nel 2011, accusa poi ritirata e ridotta a due citazioni per condotta disordinata. Inoltre, l'attore sarebbe stato visto in un video del 2020 prendere per il collo una fan all'interno di un bar, secondo Variety.

Ezra Miller, la polizia smentisce che sia sotto indagine per il video in cui prende per il collo una fan

Miller, noto per aver interpretato Flash nel DCEU della Warner Bros., sarà al centro del film standalone The Flash, che uscirà il 23 giugno 2023. Prima però, a partire dal 13 aprile, lo rivedremo in Animali Fantastici - I segreti di Silente nel ruolo di Credence Barebone.