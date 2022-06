Ezra Miller accusato di aver molestato e circuito una minore fornendole LSD, alcol e doni costosi

In una nuova denuncia, l'attore Ezra Miller sarebbe stato accusato di aver molestato e circuito una minore, l'attivista nativa Tokata Iron Eyes, oggi 18enne, dall'età di 12 anni rifornendola di LSD, alcool e doni costosi. Le accuse sono state presentate dai genitori della ragazza, l'avvocato e attivista Chase Iron Eyes e la moglie Sara Jumping Eagle, presso la Corte Tribale di Standing Rock Sioux. Nella documentazione ottenuta da EW si legge che Miller avrebbe "abusato fisicamente e mentalmente" della loro figlia, "manipolandola psicologicamente, intimidendola e mettendo in pericolo la sua sicurezza e il suo benessere".

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Ezra Miller in una scena del film

I genitori di Tokata Iron Eyes affermano che Ezra Miller e la figlia si sarebbero conosciuti nel 2016 durante la protesta della Riserva di Standing Rock, in North Dakota, quando la ragazza aveva 12 anni e l'attore 23. Da allora Miller avrebbe sistematicamente molestato la giovane. "Ezra Miller si è recato nella Riserva di Standing Rock nel 2016 ed è entrato in contatto con Tokata Iron Eyes con la scusa di aiutare la Tribù dei Sioux di Standing Rock durante le proteste" si legge nella denuncia.

"Ezra Miller ha avuto una simpatia immediata e apparentemente innocente per Tokata Iron Eyes e ha iniziato a stringere una relazione con lei; Ezra ha fatto volare Tokata Iron Eyes e altri membri della tribù di Standing Rock a Londra per visitare ilo studio di Harry Potter e Animali fantastici nel dicembre 2017. Qui ha tentato di dormire nello stesso letto di Tokata Iron Eyes, che all'epoca aveva 14 anni", affermano i documenti, aggiungendo che alla fine all'attore è stato "impedito dormire nello stesso letto con Tokata da un accompagnatore."

Secondo i genitori di Tokata, Miller avrebbe fornito alla ragazza alcol e droghe (tra cui marijuana e LSD) e ha mostrato un "modello di corruzione di un minore" pagando il college a Tokata e poi usando quella mossa "contro la ragazza per creare un senso di indebitamento." E quando Tokata ha abbandonato la scuola a dicembre, i genitori dicono di essere andati a casa di Miller a gennaio per scoprire che Tokata non aveva la patente, le carte di credito, le chiavi o "qualsiasi altro oggetto necessario per affrontare la vita da sola." Tokata ha poi trascorso tre settimane a disintossicarsi" a casa prima di scappare a New York City per ricongiungersi con Ezra Miller, da qui si sarebbe recata a Los Angeles e alle Hawaii, dove Miller è stato recentemente arrestato per atti di violenza.

Ezra Miller nel video dell'arresto: "Ho registrato l'aggressione subita per la cripto arte NFT"

Nella denuncia, i genitori di Tokata affermano che Ezra Miller sta mostrando "comportamenti di controllo da setta e psicologicamente manipolatori" nei confronti della figlia, così come il "classico comportamento violento da parte del partner intimo" e "comportamento sessuale predatorio".

Miller e Tokata non hanno risposto alle richieste di commento di EW, ma lunedì la nativa ha pubblicato una dichiarazione su Instagram con la didascalia "CONTESTO", affrontando "ipotesi fatte per mio conto dalla mia famiglia e dai miei amici riguardo alla mia stabilità e altro":

"Ho abbandonato il college cinque mesi fa, il mio amico e compagno William è morto poco dopo, la mia mente è stata incredibilmente colpita e ho avuto bisogno di spazio e tempo per elaborare il dolore. In questo periodo di perdita, il mio compagno Ezra Miller ha fornito solo un amorevole sostegno e una protezione inestimabile. Non ho mai avuto bisogno, durante la mia breve vita adulta, di un tutore. Mio padre e le sue accuse non hanno alcun peso, sono francamente transfobiche e si basano sull'idea che io sia in qualche modo incapace di pensare in modo coerente o di opporre opinioni diverse a quelle dei miei genitori che si preoccupano del mio benessere. Ora sono consapevole della gravità dell'emotività e della manipolazione psicologica che sono stata costretta a sopportare mentre ero a casa dei miei genitori"_.

La dichiarazione di Tokata si conclude dicendo: "Sono un'adulta e merito di avere autorità sul mio stesso corpo. Non vedo l'ora di parlare con un terapeuta della mia ansia e probabile depressione. Non sono affari di nessuno, le mie scelte sono solo mie."_