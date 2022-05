Ezra Miller nel video dell'arresto: "Ho registrato l'aggressione subita per la cripto arte NFT"

Nel video dell'arresto di Ezra Miller alle Hawaii l'attore dichiara di essersi filmato mentre viene aggredito in un bar per amore della cripto arte NFT.

Spunta il video della bodycam usata da Ezra Miller durante l'arresto del 29 marzo alle Hawaii. Nel video l'attore afferma di essersi registrato mentre viene aggredito per amore dell'arte.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Ezra Miller in una scena

"Sono stato aggredito e ho iniziato a girare. Lasciate che vi mostri il video. Sono stato aggredito in questo bar, due volte di seguito. Mi filmo quando vengo aggredito per l'arte della crittografia NFT", è il racconto bizzarro della star 29enne di The Flash alle forze dell'ordine nel video dell'arresto ottenuto da TMZ.

"Come ti chiami? Qual è il tuo numero di badge? Dimmi il tuo nome e il numero del tuo badge. Nome e cognome! Numero di badge completo!" urla ripetutamente l'attore prima dell'arresto. "Non toccarmi. Dimmi il tuo nome e il numero del tuo badge, ora!"

Nel video, Ezra Miller esprime shock nell'apprendere di essere stato ammanettato per condotta disordinata.

"Mi arrestano per condotta disordinata? Sono stato aggredito" esclama. "Lo capite, vero? Il tizio in quel bar si è dichiarato nazista. Ce l'ho nel video e lui mi ha attaccato".

Miller prova anche a invocare i suoi diritti per impedire l'arresto. "Rivendico i miei diritti del 9° emendamento a non essere perseguitato illegalmente per un crimine senza designazione. Una condotta disordinata significa qualcosa di cui non sono colpevole", dice nella clip.

"Rivendico i miei diritti del 4° emendamento a non essere perquisito e sequestrato per nessuna causa probabile, che non sarai in grado di offrire in un tribunale. Rivendico i miei diritti del quarto emendamento a non essere perquisito e fermato".

Ezra Miller avrebbe avuto frequenti "crisi" durante le riprese di The Flash

Miller ha anche chiesto alla polizia di non toccare o confiscare il suo "anello di Flash" che "significa molto" per lui e ha affermato che i suoi genitali sono stati toccati dalle forze dell'ordine durante l'arresto.

"Ehi, hai appena toccato il mio pene. Per favore, non farlo. Sono transgender, non binario e non voglio essere perquisito da un uomo!" esclama.

Alla fine Ezra Miller dichiara di non contestare l'accusa di condotta disordinata. I registri del tribunale rivelano che l'attore ha pagato una multa di 500 dollari, stesso importo della cauzione, per il suo comportamento violento. In cambio della non contestazione, il giudice ha respinto un'accusa di molestie dello stesso incidente e un'accusa di ostruzione a un marciapiede pubblico in un incidente separato.