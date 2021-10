Eyes Wide Shut, a Los Angeles una live read del film di Kubrick (in maschera e mantello)

Tutti hanno visto almeno una volta Eyes Wide Shut, il film del 1999 diretto da Stanley Kubrick con protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman, ma immaginate come potrebbe essere una live read della sceneggiatura con gli spettatori mascherati come nella scena nella villa? Gli abitanti di Los Angeles lo scopriranno presto.

Come riporta IndieWire, Film Independent e IFC Films hanno organizzato un evento apposito che avrà luogo il 27 ottobre al DGA Theater sulla Sunset Blvd., nella città degli angeli, in cui verrà letta la sceneggiatura dell'ultimo lavoro di Kubrick.

Alla regia dell'iniziativa troveremo Jim Cummings e PJ McCabe, e a quanto pare il pubblico è fortemente incoraggiato a presentarsi indossando maschera e mantello, proprio come nella scena in cui Bill, il personaggio di Tom Cruise, si ritrova tra i partecipanti a una festa piena di sesso, orge e accomppiamenti di ogni genere.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 20 dollari per i membri di Film Independent (con il limite di massimo due biglietti acquistabili per membro), e per partecipare è richiesto green pass.

Per ora non sappiamo da chi sarà composto il cast, ma solitamente questo tipo di eventi tende ad avere grandi nomi tra i suoi interpreti.

Quella di Eyes Wide Shut, d'altronde, è solo l'ultima live read che riporta in auge grandi titoli cinematografici, come Se mi lasci ti cancello, Will Hunting - Genio Ribelle o Harry, ti presento Sally.