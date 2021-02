Eyes Wide Shut: chi è la donna misteriosa nella scena dell'orgia?

L'identità della famosa donna misteriosa presente in Eyes Wide Shut, completamente nuda ma con il volto coperto da una maschera che il protagonista interpretato da Tom Cruise incontra durante il party, è stata rivelata nel 2019 da Leon Vitali, storico assistente di Stanley Kubrick: si tratta di Abigail Good, doppiata da Cate Blanchett.

Eyes Wide Shut: Tom Cruise in una foto di scena

Ovviamente non è la Blanchett in carne e ossa quella che vediamo nella scena del film, dal momento che la donna è interpretata dalla Good, ex modella. L'attrice presta soltanto la voce al personaggio in quella sequenza.

A proposito della donna misteriosa Vitali ha dichiarato: "Era Cate Blanchett! Era la sua voce. Volevamo qualcosa di caldo e sensuale ma che allo stesso tempo potesse essere parte di un rito. Stanley aveva parlato di trovare questa voce e questa qualità di cui avevamo bisogno. Dopo che è morto, stavo cercando qualcuno. In realtà sono stati Tom e Nicole a proporre l'idea di Cate. All'epoca era in Inghilterra, si recò in studio e registrò le battute."

Eyes Wide Shut: Tom Cruise e NIcole Kidman

Quest'incredibile collaborazione della Blanchett, che ha avuto luogo sul set di Eyes wide shut molti anni fa, è venuta fuori soltanto adesso e nel frattempo Cate è riuscita a costruirsi una carriera a dir poco scintillante, culminata con l'Oscar vinto nel 2005 per The Aviator e quello del 2014 per Blue Jasmine.