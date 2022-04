L'ex fidanzato di Lady Gaga su Johnny Depp: "I fan non vogliono vedere i propri idoli sotto processo"

L'ex fidanzato di Lady Gaga, Christian Carino, ha detto che le accuse di Amber Heard e il conseguente processo hanno avuto un impatto negativo sulla reputazione di Johnny Depp. Durante la sua deposizione, Carino ha anche rivelato che Depp ha perso il ruolo di Jack Sparrow nel nuovo film di Pirati dei Caraibi a causa delle accuse della Heard.

"Non c'è modo per un individuo di sapere se un processo o delle accuse hanno avuto un impatto sulla carriera di qualcuno, positivo o negativo che sia, senza una ricerca approfondita", ha affermato Carino. "Depp è uno dei migliori attori della sua generazione e il punto di vista delle persone per quanto concerne la sua capacità di recitare non è cambiato".

"D'altro canto Depp era conosciuto fuori dallo schermo come una star avvolta in 'un velo di mistero' perché non era accessibile al pubblico e, a causa del processo, questa percezione è cambiata radicalmente", ha continuato l'ex di Lady Gaga. "Inoltre, i fan non vogliono vedere i propri idoli sotto processo, questo ha sempre un effetto negativo sulla carriera di chiunque".

Alla domanda dell'avvocato della Heard, relativa al fatto che Johnny Depp ha dichiarato di aver perso dei ruoli a causa delle sue accuse, Carino ha risposto: "Jerry Bruckheimer, il produttore dei film, era anche uno dei dirigenti. Ho parlato molte volte con lui e, sebbene non ricordi i dettagli della conversazione, lo studio aveva 'difficoltà' ad assumere Depp. Tutti erano consapevoli di ciò che stava suscitando tensione negli studi nel determinare se Johnny potesse ancora essere assunto o meno".