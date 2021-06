Ewan McGregor e Sam Heughan tra le star di Everest, film diretto da Doug Liman

Ewan McGregor, Sam Heughan e Mark Strong saranno i protagonisti di Everest, il nuovo film diretto da Doug Liman.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito e in Italia a partire dal mese di gennaio 2022.

Il film Everest si ispira al romanzo Paths of Glory scritto da Jeffrey Archer e la storia è ambientata nel 1921. Gli eventi raccontati sul grande schermo, ispirati a fatti realmente accaduti, hanno al centro George Mallory (Ewan McGregor) che viene scelto da Arthur Hinks (Mark Strong) della Royal Geographic Society per scalare il monte Everest. Dopo la prima Guerra Mondiale, l'impero britannico è alla disperata ricerca di una vittoria, ma per Mallory e il suo rivale, l'eccentrico australiano George Finch (Sam Heughan), la sfida non ha nulla a che fare con il patriottismo, ma con il mettersi alla prova.

Il viaggio di Mallory si è concluso con un mistero: l'uomo è morto durante la sua terza spedizione sull'Everest e non si è mai saputo se sia arrivato fino in cima.

Doug Liman e Jennifer Klein saranno i produttori del film, Martin Ruhe sarà coinvolto come direttore della fotografia, Oliveer Scholl lavorerà come production designer e T Bone Burnett firmerà le musiche originali. La sceneggiatura è firmata da Sheldon Turner, già autore di Up in the Air.